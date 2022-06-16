Homeوول ستريت جورنال: 5 مسيرات إيرانية استهدفت قاعدة التنف الأميركية في سوريا في أكتوبرالخبر وول ستريت جورنال: 5 مسيرات إيرانية استهدفت قاعدة التنف الأميركية في سوريا في أكتوبر By admin 06/16/2022 شارك وول ستريت جورنال: 5 مسيرات إيرانية استهدفت قاعدة التنف الأميركية في سوريا في أكتوبر الماضي مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أكتوبرإيرانيةاستهدفتالأميركيةالتنفالخبرجورنالستريتسورياعاجلقاعدةمسيراتوول شارك
Comments are closed.