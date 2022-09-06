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رياضة

بعثة منتخب لبنان بالسباحة الى البطولة العربية الأولى للالعاب المائية

By admin


غادرت صباح الثلاثاء بعثة منتخب لبنان في السباحة للمشاركة في البطولة العربية الأولى للألعاب المائية للفئات العمرية التي ستقام في القاهرة(مصر) .

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وكان في وداع البعثة في مطار رفيق الحريري الدولي أمين عام الاتحاد فريد ابي رعد وعضو الاتحاد رولا الخطيب. وقد تألّفت البعثة من المدرب فرنسوا غطاس واللاعبين  غاييل خليل، احمد صفيا، آدم سرور، كولين شرتوني، فريد ريدان، محمد سويدان، مايا الزين،كارن إبراهيم، لين الحاج، تالين مراد، لنا حجازي. هلا حمود، اليان سعادة ووفاء صبلوح.

وسيشارك الاتحاد للمرة الأولى في رياضة الغطس مع المدربة بانا الزين واللاعب سعيد دمج.

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