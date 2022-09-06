“سبورتس أكاديمي سكول”SAS تواصل مسيرتها التعليمية الرياضية



تواصل “سبورتس أكاديمي سكول”- SAS، وهو اول معهد فني تقني للتربية البدنية لنيل شهادة فنية رياضية أنشئ منذ ست سنوات، مسيرتها الرياضية اذ تمنح خريجيها الفرصة للعمل كمدرب للفئات العمرية وغيرها في العديد من الألعاب الجماعية والفردية وكمدرب لياقة بدنية …..

ومنذ ان أبصرت الأكاديمية الرياضية النور عبر مؤسسيها الدكتورة زينا ميا والدكتور جورج عساف،تستمر هذه المؤسسة الرياضية في تخريج عشرات المدربين سنوياً والذين ينخرطون في العمل الرياضي مع الاتحادات والاندية والجمعيات والمؤسسات التربوية من جامعات ومدارس وأفراد وغيرهم مما سيفتح لهم آفاق المستقبل والولوج الى الميدان الرياضي من الباب الواسعوالعريض .ويقول مدير الأكاديمية الدكتور جورج عساف”لقد تم تأسيس الأكاديمية منذ عدة سنوات ومركزها في الجامعة الأنطونية(بعبدا-الحدث) والهدف هو تخريج مدربين لينطلقوا في العمل التدريبي في رياضات جماعية وفردية والحصول على شهادة رسمية بهذا الصدد .وهدفنا استقطاب المواهب الرياضية وتنمية مواهبهم .ومن خريجّي الأكاديمية بطل العاب القوى العداءالأولمبي نور حديد والبطل العداء البارالمبي أرز زهر الدين على سبيل المثال”.وتابع عساف قوله” أدعو محبي الرياضة والراغبين في الانخراط بعالمها التدريبي وفي ميدان التربية البدنية مستقبلاً الى التسجيل في الأكاديمية للحصول على الشهادة الرسمية الخاصة التي تخولّهم الذهاب بعيداً في عالم التدريب .فعملية التسجيل انطلقت وتتم يومياً بين 8 صباحاً و2.30 بعد الظهر في مقر الجامعة الانطونية (بعبدا-الحدث) .وتاريخياً لدينا طلاب من جميع المناطق اللبنانية ولقد تمّ تخريج اكثر من 500 طالب وطالبة منذ تأسيس الاكاديمية في التربية البدنية والعلاج الفيزيائي وغيرها من الاختصاصات”.واضاف عساف”يمكن للذين يحصلون على الشهادة متابعة تحصيلهم الجامعي مع مواد نصفها عملي ونصفها تطبيقي ومتابعة تحصيله العلمي ( 3 او 5 سنوات ) ويحصل على شهادة بكالوريا فنية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية مما يمكّنه من الدخول الى الجامعة وتخوّلّه تدريب الفئات العمرية .ونسبة النجاح تناهز المائة في المائة وأود ان اشير الى أن اساتذة لبنانيين وفرنسيين مختصين يعطون الدروس في الأكاديمية “.