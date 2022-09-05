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بالصور: مسابقة رماية لنادي عندقت الرياضي: اللقب لجريج.. انطون وصيفه وياغي ثالثاً

By admin


اختتم نادي عندقت الرياضي مهرجانه الرياضي الصيفي باقامة مسابقة رماية على الأطباق بمشاركة العديد من الرماة.

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وجاءت النتائج النهائية كالآتي:

– المركز الاول: جوني جريج

– المركز الثاني: اتيان أنطون

– المركز الثالث: خالد ياغي

وفي الختام، وزّع نائب رئيس النادي المنظّم دانيال الصباّغ وامين صندوق النادي جوزيف غصن الكؤوس والجوائز على الفائزين.

وتأتي مسابقة الرماية في سياق المهرجان الرياضي السنوي(الذي لقي النجاح الكبير خاصة على الصعيد الجماهيري ) لنادي عندقت والذي نظمه النادي في صيف 2022 اذ سبق ان نظم دورات كرة سلة و كرة طاولة وكرة قدم وسباقات جري داخل البلدة ورحلة مشي على مسار”عودين درب جدودنا”.

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