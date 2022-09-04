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كرة الطاولة: اللبناني ميشال ابي نادر ثالثاً في دورة دولية بالأردن

By admin


بعد ان فاز في الدور ربع النهائي على بطل السعودية (المصنف رقم واحد في فئة دون ال ١١ سنة)، خسر اللآعب اللبناني ميشال ابي نادر أمام لاعب هندي (1-3) في الدور النصف نهائي من دورة “دبليو تي تي”الدولية بكرة الطاولة التي جرت في الاردن وليحتل ابي نادر المركز الثالث مبرهناً عن مستوى رفيع للاعب واعد ينتظره المستقبل اللامع . 

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والجدير ذكره ان ابي نادر فاز في دور المجموعات على اللآعب الهندي نفسه ليحرز الأخير لقب البطولة. لاحقا

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