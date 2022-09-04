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رياضة

إنطلاق بطولة مرعي الأولى كأس النخبة لأندية طرابلس والشمال

By admin


انطلقت بطولة مرعي الاولى لكرة القدم كآس النخبة لأندية طرابلس والشمال للعام 2023/2022، بالتعاون مع إتحاد الشمال الفرعي لكرة القدم، في ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس الاحتياطي، حضر المباراة الافتتاحية التي جرت بين فريقي الرياضة والادب طرابلس والشبيبة مجدليا، عضو مجلس الإتحاد اللبناني لكرة القدم ناصر عدرة، رئيس الإتحاد الفرعي هيثم نحلة، امين عام الاتحاد فادي عتال، رئيس جمعية مرعي للأعمال الخيرية خليل مرعي، رجل الاعمال مرعي مرعي وأعضاء الجمعية والاتحاد الفرعي ورؤساء الأندية المشاركة في البطولة ومهتمون.

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وانتهت المباراة الافتتاحية بفوز كاسح للرياضة والأدب على الشبيبة مجدليا 0/13.

قاد المباراة حكم الساحة سيمون بشارة، وعاونه الحكم المساعد أول عاطف قرحاني والحكم المساعد ثاني براق الحايك ومراقب المباراة علي سليمان.

التعاون الهري والشبيبة عشاش

وبالتزامن انطلقت المباراة الثانية بين فريقي التعاون الهري والشبيبة عشاش على ملعب بلدية دير عمار

وكانت النتيجة النهائية 9 / 0 لصالح نادي التعاون الهري.

قاد المباراة حكم الساحة مصطفى الدلال، وعاونه الحكم المساعد أول احمد عبيد والحكم المساعد ثاني حيدر حيدر ومراقب المباراة نسيم الراعي.

واتسمت المبارتان بالندية والجدية واللعب النظيف وتفاعل الجمهور مع احداثهما، وقد حرك الطابة الاولى في ملعب طرابلس اللاعب الطفل جعفر مرعي إذانا بإنطلاق البطولة.

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