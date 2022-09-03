بالصور: “كورال رالي لبنان الدولي ال44”.. ناصر العطيّة في الصدارة.. نتائج وارقام

تصدّر القطري ناصر صالح العطية وملاحه الفرنسي باتريك بوميل”كورال رالي لبنان الدولي” في نسخته الرابعة والأربعين،الجولة الخامسة والاخيرة من بطولة الشرق الاوسط للراليات، الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،مع انتهاء منافسات اليوم الثاني من السباق الذي تبلغ مسافته الاجمالية 478.83 كلم منها 286.53 كلم طول المراحل الخاصة للسرعة وعددها 10.

"كورال رالي لبنان الدولي ال44"

القطري ناصر العطيّة في صدارة اليوم الثاني مرتاحاً بعد انسحاب روجيه فغالي

بو حمدان ثانياً …أليكس فغالي يتصدّر المجموعة "ن" والياس الدهني في طليعة الدفع الأمامي pic.twitter.com/0qQW2TGgAX — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) September 3, 2022

وطرّأ تطوّر بارز السبت اذ خرج الليناني روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر من المنافسة في المرحلة الخاصة الرابعة للسرعة بعد حادث تعرّضا له أدى الى خروجهما عن المسار .وفي العودة الى اجواء منافسات السبت التي أقيمت بحضور جمهور كبير من هواة الرياضة الميكانيكية انتشروا في المراحل الخاصة السبت ،ومع انطلاق منافسات اليوم الثاني،سجل العطية اسرع وقت في المرحلة الثانية يليه فغالي بفارق ثانية ونصف عنه وتامر غندور ثالثاً.وفي المرحلة الخاصة الثالثة سجل العطية اسرع وقت يليه فغالي بفارق ثانيتين فالعماني الرواحي ثالثاً ليصبح الفارق بين العطية وفغالي 3.9 ثوان لمصلحة القطري .وفي المرحلة الرابعة ، واصل العطية(بطل الشرق الأوسط 18 مرة) احتكاره للمراحل مع خروج فغالي(بطل رالي لبنان 15 مرة) عن المسار لينسحب من الرالي ليصعد الرواحي الى المركز الثاني في الترتيب العام يليه اللبناني باسل بو حمدان .ارتاح العطية من ضغط فغالي فحلّق في المرحلة الخامسة والأخيرة من اليوم الثاني واتبع استراتيجية التهدئة فسجّل افضل وقت يليه غندور فبو حمدان ليتصدّر الترتيب العام المؤقت بفارق 3 دقائق و26 ثانية عن الثاني بو حمدان وبفارق 4 دقائق و50 ثانية عن أليكس فغالي الثالث .وفي المجموعة “ن” تصدر أليكس فغالي وملاحه مارك حداد بينما نجح الياس الدهني وملاحه أمين عقل في تصدّر فئة الدفع الأمامي ولتنتهي منافسات اليوم الثاني مع عنوانين بارزين:الأول تصدّر العطية بفارق كبير يليه بو حمدان فأليكس فغالي والثاني خروج منافسه الأوحد روجيه فغالي من المنافسة ليطمئن بال العطية ان الرالي بات قريبا “من جعبته” للمرة الثانية بعد عام 2019.

ويأمل روجيه ان يكون آل فغالي على منصة التتويج الأحد في الترتيب العام النهائي عبر ابنه أليكس.

الترتيب المؤقت

وفي ما يلي الترتيب المؤقت للسائقين العشرين الذين اجتازوا السبت خط النهاية مع انسحاب عشر سيارات بعد انتهاء منافسات اليوم الثاني:

1-ناصر صالح العطية(قطر) وملاحه ماتيو بوميل(أندورا) على فولسفاكن بولو جي تي آي :53.57 دقيقة

2-باسل ابو حمدان(لبنان) وفراس الياس(لبنان) على سكودا فابيا:57.23 د

3- -أليكس فغالي(لبنان) ومارك حداد(فرنسا) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10:

58.47 د

4- تامر غندور(لبنان) وسليم جليلاتي(لبنان) على سكودا فابيا:59.29 د

5- شادي فقيه(لبنان) وسامر صفير(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :59.30د

6- ربيع ايوب (لبنان) وجورج ناضر(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.00.43 س

7- الياس الدهني(لبنان) وأمين عقل(لبنان) على سيتروين دي اس 3 :1.01س

8- كارل رزق(لبنان) وكريم ابو الياس(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 :1.1.8 ساعة

9- دافيد مزهر(لبنان) وشادي نصر(لبنان) على سيتروين دي اس 3 :1.04 س

10- ناصر خليفة العطية(قطر) وجيوفاني برناتشيني(ايطاليا) على فورد فييستا:1.04.09 س

11- جوزيف سالم(لبنان) وروني مارون (لبنان) على بيجو 208 :1.06 س

12- نضال الجردي(لبنان) وادهم الجوهري(لبنان) على رينو كليو :1.11 س

13- جايسون وهبه(لبنان) وغارو كونداكجيان(لبنان) على سكودا فابيا :1.13 س

14- عيسى ابو جاموس(الأردن) وعماد جمعة(الأردن) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو:1.14.06 س

15- ايهاب الشرفا(الأردن) ويوسف جمعة(الأردن) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.14.13 س

16- شربل شبلي(لبنان) ودولين شلينك(لبنان) على سوزوكي سويفت:1.16.س

17- طارق يونس(لبنان) وروني بو عبدو(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :1.16.27 س

18- جوانا حسون(لبنان) وفرانس سعيد(لبنان) على رينو كليو :1.20 س

19- يوسف الظفيري(الكويت) وزياد بردويل(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.20.43 س

20- طوني جرمانوس(لبنان) وايلي مهنا(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :1.28.23 س

.برنامج الأحد

يبدأ القسم الثاني والأخير من السباق الأحد بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة ٠٧:١٥ صباحاً من داخل موقف بلدية جبيل المجاني.

ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه حالات ونهر ابراهيم.

"كورال رالي لبنان الدولي ال44"

القطري ناصر العطيّة في صدارة اليوم الثاني مرتاحاً بعد انسحاب روجيه فغالي

بو حمدان ثانياً …أليكس فغالي يتصدّر المجموعة "ن" والياس الدهني في طليعة الدفع الأمامي pic.twitter.com/0qQW2TGgAX — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) September 3, 2022

*المرحلة الخاصة السادسة للسرعة: 15.42 كلم.

نهر ابراهيم – مشان

تنطلق هذه المرحلة من نهر ابراهيم صعودا” مفترق بزحل بإتجاه الشركة الفينيقية لقنوّات نهر ابراهيم لتوليد الكهرباء صعوداً إلى فتري، مستديرة بير الهيت وصولاً إلى مشّان حيث نقطة التوقّف قبل مفترق مشّان، طريق فتري، قرطبا.

تقفل هذه الطريق الأحد 4 أيلول من الساعة 06:10ولغاية الساعة 09:10

ثم تتابع السيارات طريقها نزولا نحو بير الهيت وصولا الى الأوتوستراد نحو جبيل صعودا باتجاه حبوب.

*المرحلة الخاصة السابعة للسرعة: 21.30كلم.

-حبوب – بنتاعل

تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا” باتجاه فدار التحتا ، فدار الفوقا ، مزرعة العين ، بشتليدا ، حجولا ، بركة حجولا، جربتا وصولاً الى بننتاعل.

تقفل هذه الطريق الأحد في 4 أيلول من الساعة 07:08 ولغاية الساعة 09,41

ثم تتابع السيارات طريقها الى منطقة الخدمة في جبيل، موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداءً من الساعة ٠٩:٢٦

ثم تنطلق السيارات مجددا” الى نهر ابراهيم ابتداءً من الساعة ١٠:٢١

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*المرحلة الخاصة الثامنة للسرعة: 15.42كلم.

نهر ابراهيم – مشان

تنطلق هذه المرحلة من نهر ابراهيم صعودا” الى مفترق بزحل بإتجاه الشركة الفينيقية – نهر ابراهيم لتوليد الكهرباء صعوداً إلى فتري، مستديرة بير الهيت وصولاً إلى مشّان حيث نقطة التوقّف قبل مفترق مشّان، طريق فتري، قرطبا.

تقفل هذه الطريق الأحد في 4 أيلول من الساعة ٠٩:١٦ ولغاية الساعة 11,46

ثم تتابع السيارات طريقها نزولا نحو بير الهيت وصولا الى الأوتوستراد نحو جبيل صعودا باتجاه حبوب.

*المرحلة الخاصة التاسعة للسرعة 21.30 كلم.

-حبوب – بنتاعل

تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا” باتجاه فدار التحتا، فدار الفوقا، مزرعة العين، بشتليدا، حجولا، بركة حجولا جربتا وصولاً الى بننتاعل.

تقفل هذه الطريق الأحد في 4 أيلول من الساعة 10:14 ولغاية الساعة 15:17

ثم تتابع السيارات طريقها الى نقطة التجمع في جبيل، موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداءً من الساعة ١٢:٣٢

ثم تنطلق السيارات مجددا” الى جبيل صعودا” الى حبوب ابتداءً من الساعة ١٣:٣٢

*المرحلة الخاصة العاشرة للسرعة: 21.30 كلم.

حبوب – بنتاعل

تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا” باتجاه فدار التحتا، فدار الفوقا، مزرعة العين، بشتليدا، حجولا، بركة حجولا جربتا وصولاً الى بننتاعل.

تقفل هذه الطريق الأحد في 4 أيلول من الساعة 10:14 ولغاية الساعة 15:17

ثم تتابع السيارات طريقها باتجاه حالات، نهر ابراهيم، طبرجا، جونيه الكسليك لتدخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة، ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ ناهية السباق بحيث سيقام حفل تتويج الفائزين .