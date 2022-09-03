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بالصورة: روجيه فغالي يتعرض لحادث سير أثناء رالي لبنان

By admin


أثناء سباق رالي لبنان الذي يقام في منطقة بزيزا قضاء الكورة، انحرفت سيارة المتسابق اللبناني روجيه فغالي عن مسارها مما ادى الى سقوطها جانب الطريق وانقلاب سيارته دون ان يصاب بأي اذى. الفيديو:

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