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رياضة

كورال رالي لبنان الدولي ال44″
الانطلاق الرسمي.. وأربع مراحل خاصة للسرعة السبت

By admin


مع الانطلاق الرسمي لـ”كورال رالي لبنان الدولي ال44″ مساء الجمعة من مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكسليك معلناً افتتاح “نجمة” راليات الشرق الاوسط وهي الجولة  الخامسة والأخيرة من البطولة الاقليمية والتي ينظمها النادي اللبناني للسيارات والسياحة برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على طرقات معبّدة ،تقام السبت اربع مراحل خاصة للسرعة من الرالي الذي تبلغ  مسافته الاجمالية 478.83 كلم منها 286.53 كلم  طول المراحل الخاصة للسرعة وعددها 10.وحضر الافتتاح الرسمي للسباق رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة المحامي ايلي اصاف والأمين العام كميل ادّه وامين المال المحامي جيلبير مسيحيوعدد من اعضاء مجلس الادارة ومراقب الاتحاد الدولي (فيا) عمر زعرور وحشد كبير من هواة الرياضة الميكانيكية…. . 

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وقبيل انطلاق السباق  الجمعة،أقيم عرض للسيارات الكلاسيكية ثم سباق ودي بين السيارات الكلاسيكية فعروض شيّقة في الانجراف(الدريفت) للسائقين روني درعاوي وبول قصيفي  لتخوض السيارات المرحلة الاستعراضية الأولى.

 

برنامج السبت

 

وفي ما يلي مسار اليوم الثاني السبت بحيث ستبدأ المنافسة في جميع الفئات:

يبدأ الجزء الثاني من السباق السبت 3 أيلول  بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة ٨ صباحا” من داخل موقف بلدية جبيل المجاني بإتجاه البترون صعودا الى بجدرفل وصولاً إلى عين عيا.

*المرحلة الخاصة الثانية للسرعة: 21.40 كلم

-عين عيا – دير بيلا

تنطلق هذه المرحلة من عين عيا عند الجسر صعودا” الى  كفرحي، بقسميا، كفتون، صعودا” إلى المجدل، زكزوك، وطى فارس، بزيزا شناطه وصولا” إلى دير بيلّلا.

تقفل هذه الطريق السبت 3 أيلول  من الساعة ٠٧:٣٠ ولغاية الساعة ١٠:٣٠

ثم تتابع السيارات طريقها الى بساتين العصي وصولا” الى  صورات.

*المرحلة الخاصة الثالثة للسرعة: 26.12 كلم.

-صورات – ضهر ابي ياغي

تنطلق هذه المرحلة من مفرق صورات القديم صعوداً إلى صورات بإتجاه فتيحات، زين، آصيا، مراح الحاج، العلالي، محمرش، مار ماما، المسرح  وصولاً إلى ضهر ابي ياغي.

تقفل هذه الطريق السبت 3أيلول  من الساعة 08,23 ولغاية الساعة 11,23

ثم تتابع السيارات طريقها إلى البقيعة، دريا نزولاً إلى جران، أوتوستراد المدفون، جبيل وصولاً إلى منطقة الخدمة في موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداءً من الساعة ١١: ١١

ينطلق الجزء الثالث من السباق نهار السبت في 3 أيلول 2022 بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة ١١:٥٤ من داخل موقف بلدية جبيل المجاني بإتجاه البترون صعودا الى بجدرفل وصولاً إلى عين عيا.

*المرحلة الخاصة الرابعة للسرعة 21.40 كلم

عين عيا – دير بيلا

تنطلق هذه المرحلة من عين عيا عند الجسر صعودا” الى  كفرحي، بقسميا، كفتون، صعودا” إلى المجدل، زكزوك، وطى فارس، بزيزا شناطه وصولا” إلى دير بيلّلا.

تقفل هذه الطريق السبت 3 أيلول  من الساعة ١١:٠٩ولغاية الساعة 14:٠٩

ثم تتابع السيارات طريقها الى بساتين العصي وصولا” الى صورات.

 

*المرحلة الخاصة الخامسة للسرعة: 26.12 كلم.

-صورات – ضهر ابي ياغي

تنطلق هذه المرحلة من مفرق صورات القديم صعوداً إلى صورات بإتجاه فتيحات، زين، آصيا، مراح الحاج، العلالي، محمرش، مار ماما، المسرح  وصولاً إلى ضهر ابي ياغي.

تقفل هذه الطريق السبت في 3 أيلول  من الساعة 12:02ولغاية الساعة ١٥:٠٢

ثم تتابع السيارات طريقها إلى البقيعة، دريا نزولاً إلى جران، أوتوستراد المدفون، جبيل وصولاً إلى منطقة الخدمة في موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداءً من الساعة ١٤:٥٠ من نهار السبت في 3 أيلول عتدخل بعدها ابتداءً من الساعة ١٥:٤٥ الى الموقف المغلق ناهية القسم الأول.

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