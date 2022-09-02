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رياضة

كرة السلة: الكهرباء بطل القدامىث لما فوق ال 40 سنة

By admin



اختتمت “سبورتس مانيا” النسخة الثانية لبطولة  قدامى لمافوق ال٤٠ سنة في كرة السلة التي نظمتها بمشاركة ثمانية فرق وبموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة وبالتعاون مع FIMBA -الاتحاد الدولي للماستر في كرة السلة.

 

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وقد أحرز فريق الكهرباء لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية التي جمعته مع فريق “المحامين” على ارض ملعب نادي اللويزة(ذوق مصبح)  وسط حضور جماهيري حيث كانت المباراة متقاربة حتى الدقائق الاخيرة حيث انتهى اللقاء بنتيجة (٥٣ – ٤٧).

 

حضر المباراة عدد من الاداريين ومحبي اللعبة وعائلات  اللاعبين والحكام والمدربين واللاعبين الحاليين والسابقين.

 

وفي الختام، وزعت الكؤوس والميداليات على الفريق الفائز والوصيف ووزعت الجوائز الفردية على الشكل التالي: 

– أفضل لاعب في البطولة جايسون قزح من الكهرباء.

– أفضل مسجل لاعب المحامون ورفاقهم فريد شقير.

– أفضل مسجل رميات ثلاثية داني حموش من فريق أم 13

– أفضل ملتقط كرات شربل ميشال رزق من فريق المحامين.

– أفضل بلوك شوت لاعب قدامى الشانفيل يوسف حمصي.

– أفضل سارق كرات خالد طبش من فريق الرياضي.

– أفضل ممرّر كرات شربل ميشال رزق من فريق المحامين.

– أفضل أخلاق رياضية ربيع فرنسيس من الكهرباء.

– افضل فريق ثابت – WBA طرابلس 

– أفضل مدرب باتريك سابا من الكهرباء.

– أفضل قائد شادي الهوا من درعون

– بول طربيه من الكهرباء أفضل لاعب سادس.

– أفضل مدير فريق يوسف عوكر من قدامى الشانفيل  

– أفضل فريق ذو روح رياضية عالية فريق UAE Expats.

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