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بالصور: بطولة غرب آسيا في المبارزة: 12 ميدالية ملوّنة لبنان

By admin



عادت بعثة منتخب لبنان للمبارزة الى بيروت عائدة من عمّان(الأردن) حيث خاض لاعبو ولاعبات منتخب لبنان للفئات العمرية 13، 15، 17 و 20 سنة وما دون، مسابقات بطولة غرب آسيا للمبارزة التي تنظّم لاول مرة بعد غياب لاكثر من 4 سنوات.
وقد حقق المنتخب اللبناني للمبارزة نتائج مميزة اذ احرز 12 ميدالية، كانت ابرزها ذهبية سيف المبارزة لفئة 15 سنة وما دون الذي احرزها انطوني باسيل، وفضية الياس الجلبوط في فئة سيف المبارزة لمن هم في سن الـ13 سنة وما دون.

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وقد احرز ايضاً الميدالية البرونزية كلّ من لوي ديب ومارك باسيل في سيف المبارزة لمن هم في سن الـ13 سنة وما دون، كلوي الخازن ولوي ديب في سلاح الشيش لمن هم في سن الـ13 سنة وما دون، ميا منيمنه في سيف المبارزة لمن هم في سن الـ15 سنة وما دون، كريستيان بو خليل في سيف المبارزة لمن هم في سن الـ17 سنة وما دون وهادي دكاش في سيف المبارزة لمن هم في سن الـ20 سنة وما دون، فرق شباب في سيف المبارزة (انطوني باسيل، لوي ديب، الياس وشربل الجلبوط) وسلاح الشيش (لوي يدب، اليسا وشربل الجلبوط) لمن هم في سن الـ15 سنة وما دون وفرق شباب في سلاح الشيش (مصطفى الحاج، الياس الجلبوط وانطوني جو الخوري) لمن هم في سن الـ20 سنة وما دون.
هذا واشاد رئيس الاتحاد جهاد سلامة واعضاء الاتحاد بالنتائج المحققة متمنين للمبارزين الذين يشكلون الجيل الصاعد، دوام النجاح والتوفيق، كما وبجهود اداري البعثة توفيق شاهين ومدرب البعثة المدرب محمود علي احمد اللذان بذلا جهداً كبيرا لمساندة اللاعبين وتسيير امور البعثة، وبجهود اهالي اللاعبين الذين يدعمون اولادهم دائماً في ظل غياب المساعدات الرسمية.
هذا وشارك الحكم الدولي اللبناني زياد الجلبوط في تحكيم هذه البطولة بنجاح.

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