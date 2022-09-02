Cedar News
أخبار لبنان والعالم


رياضة

جمعية بيروت ماراتون أطلقت الحملة الترويجية لسباق الماراتون الدولي

By cedar


مواضيع متعلقة

كورال رالي لبنان الدولي ال44″
الانطلاق الرسمي.. وأربع

كرة السلة: الكهرباء بطل القدامىث لما فوق ال 40 سنة

أطلقت جمعية “بيروت ماراتون” الحملة الترويجية لسباق الماراتون الدولي تحت شعار “أنا بيروت” والمقرر الأحد 13 تشرين الثاني في منطقة واجهة بيروت البحرية.
تولت التنظيم والإعداد والتحضير للحفل شركة MFG للإستشارات الإستراتيجية، في الباحة الخارجية لمتحف سرسق في الاشرفية.
 وحضر وزير السياحة المهندس وليد نصار و رئيس مجلس إدارة شركة OMT  راعية السباق توفيق معوض ونائبه حكمت أبو زيد والأمين العام للجنة الأولمبية اللبنانية العميد المتقاعد حسان رستم ورئيس الإتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة وسفراء أجانب ووفد قوات اليونيفيل ورئيس نقابة السفر والسياحة جان عبود وتقيب الصيادلة جو سلوم ورئيسة جهاز الإسعاف والطواريء في الصليب الأحمر روزي بولس الى ممثلي قطاعات عسكرية وأمنية وفوج إطفاء بيروت وملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون.
النشيد الوطني افتتاحا ثم تقديم وترحيب من الإعلامية ناتالي مامو، وبعدها كلمة نجيب صباغ عن معاني ودلالات الحملة الترويجية للسباق،  فكلمة أبو زيد باسم الشركة الراعية.
وتناول الوزير نصار في كلمته “هذا الحدث اليوم يحمل الرقم 176 من الأحداث التي حضرتها على مدى 11 شهرا الماضية، لكنه أول حدث تفاعلت معه وجدانيا”، مبديا سعادته في المشاركة بإطلاق الماراتون بعد سنتين من التوقف القسري بسبب جائحة كورونا، “وهذا عامل تنشيط للسياحة الرياضية”.
وختاما كلمة لرئيسة الجمعية المنظمة مي الخليل.

  

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
رياضة

بالصور: بطولة غرب آسيا في المبارزة: 12 ميدالية ملوّنة لبنان

رياضة

كرة سلة مصغّرة في النادي الرياضي

رياضة

اختتام دورة نادي عندقت في الميني فوتبول اللقب لعيدمون بفوزه على مشتى حمّود(8-7)

رياضة

بالصور: السائق هنري قاعي وملاحه كارلوس حنا.. الى منصة التتويج في رالي لبنان الدولي…

رياضة

بالصور: حدث رياضي لأطفال SOS بحضور كوبلي والحاج نقولا

رياضة

السائق شربل شبلي من الكاميرا الى المقود وملاحته دولين شلينك بـ”المقعد…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

بالصورة: عودة بعثة منتخب لبنان بكرة السلة واستقبال حاشد لها…

إختتام بطولة لبنان في الكرة الطائرة الشاطئية لعام 2022

بالصور.. كرة الطاولة: كأس لبنان للفئات العمريّة 2022

بالصور: فريق AMT للراليات و”ميد لوجستكس…

المسار الكامل لـ”كورال رالي لبنان الدولي ال44″..…

1 من 277

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More