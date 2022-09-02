جمعية بيروت ماراتون أطلقت الحملة الترويجية لسباق الماراتون الدولي

أطلقت جمعية “بيروت ماراتون” الحملة الترويجية لسباق الماراتون الدولي تحت شعار “أنا بيروت” والمقرر الأحد 13 تشرين الثاني في منطقة واجهة بيروت البحرية.

تولت التنظيم والإعداد والتحضير للحفل شركة MFG للإستشارات الإستراتيجية، في الباحة الخارجية لمتحف سرسق في الاشرفية.

وحضر وزير السياحة المهندس وليد نصار و رئيس مجلس إدارة شركة OMT راعية السباق توفيق معوض ونائبه حكمت أبو زيد والأمين العام للجنة الأولمبية اللبنانية العميد المتقاعد حسان رستم ورئيس الإتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة وسفراء أجانب ووفد قوات اليونيفيل ورئيس نقابة السفر والسياحة جان عبود وتقيب الصيادلة جو سلوم ورئيسة جهاز الإسعاف والطواريء في الصليب الأحمر روزي بولس الى ممثلي قطاعات عسكرية وأمنية وفوج إطفاء بيروت وملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون.

النشيد الوطني افتتاحا ثم تقديم وترحيب من الإعلامية ناتالي مامو، وبعدها كلمة نجيب صباغ عن معاني ودلالات الحملة الترويجية للسباق، فكلمة أبو زيد باسم الشركة الراعية.

وتناول الوزير نصار في كلمته “هذا الحدث اليوم يحمل الرقم 176 من الأحداث التي حضرتها على مدى 11 شهرا الماضية، لكنه أول حدث تفاعلت معه وجدانيا”، مبديا سعادته في المشاركة بإطلاق الماراتون بعد سنتين من التوقف القسري بسبب جائحة كورونا، “وهذا عامل تنشيط للسياحة الرياضية”.

وختاما كلمة لرئيسة الجمعية المنظمة مي الخليل.

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