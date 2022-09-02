كرة سلة مصغّرة في النادي الرياضي

تنظّم اكاديمية النادي الرياضي بيروت ،بالتعاون مع سبورتس مانيا، وتحت اشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة دورة كرة سلة ٣X٣ الاحد ٤ أيلول الجاري ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً على ارض ملعب الاكايدمية في المنارة.

تضم البطولة ثلاث فئات: رجال، سيدات، ذكور دون ١٨ سنة. تجدر الاشارة الى ان الفائز في فئة الرجال سيحصل على جائزة مالية بقيمة ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل(عشرة ملايين ليرة لبنانية). و أربع تذاكر سفر من شركة طيران الشرق الاوسط بالاضافة الى العديد من الجوائز الاخرى. اما في فئتي السيدات وذكور ما دون ١٨ سنة سيحصلون على جائزة بقيمة ٦،٠٠٠،٠٠٠ل.ل (ستة ملايين ليرة) ل.ل. بالاضافة الى العديد من الجوائز الاخرى.