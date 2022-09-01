اختتام دورة نادي عندقت في الميني فوتبول اللقب لعيدمون بفوزه على مشتى حمّود(8-7)



أحرز فريق عيدمون لقب دورة نادي عندقت السنوي الثانية في كرة القدم ،والتي نظمها على ملاعبه في البلدة، بحضور جماهيري كبير من بلدات محافظة عكار، بعد فوزه على فريق مشتى حمّود(8-7) في المباراة النهائية المشهودة والمثيرة التي جرت بحضور جمهور غفير ولم تحسم النتيجة الا في الوقت القاتل من الوقت الاضافي.وجاءت المباراة قمّة من الندية والاثارة والمنافسة الشريفة في ظل روح رياضية عالية من لاعبي الفريقين وجمهورهماالذي شجّع بحماسة فريقه.

وفي الختام، توّج نائب رئيس النادي المنظّم دانيال الصبّاغ وأمين سر النادي هشام مسعود والمدرب الوطني دوري زخّور ومراقب المباريات جان بيار بشارة الفريقين الأول والثاني وسط اجواء احتفالية.وتمّ تسليم درع تكريمي الى الحكم طوني غطاّس والى اكبر لاعب في الدورة جوزيف خوري من فريق عندقت.

يشار الى أن 16 فريق من قرى عكار شاركوا في الدورة.

وتأتي دورة كرة القدم في سياق المهرجان الرياضي السنوي(الذي لقي النجاح الكبير) لنادي عندقت والذي نظمه النادي في صيف 2022 اذ سبق ان نظم دورتي كرة سلة و كرة طاولة وسباقات جري داخل البلدة ورحلة مشي على مسار”عودين درب جدودنا”.

وسيختتم نادي عندقت مهرجانه الرياضي السنوي باقامة مسابقة في الرماية على الأطباق السبت 3 ايلول الجاري.

وتلقى هذه النشاطات الرياضية لنادي عندقت،الذي يرئسه بطل سباقات “تحدي فيراري” السائق تاني حنا، الصدى الايجابي لدى اهالي بلدة عندقت واهالي بلدات محافظة عكار التي تجد في هذه الدورات متنفساً لشبابها ورياضييها .

على صعيد آخر، سيُطلق نادي عندقت تحضيراته لبطولة الدرجة الأولى للفوتسال(كرة القدم المصغّرة) ولبطولة تحت ال18 سنة لموسم 2022-2023

ولبطولة كرة السلة(درجة رابعة للرجال ) وتحت ال18 سنة وبطولة كرة السلة(درجة ثالثة سيدات).

ومنذ سنتين، دشّن النادي منشآته الرياضية التي كان لتاني حنا اليد الطولى في انشائها ليضع عندقت على الخريطة الرياضية اللبنانية خاصة عبر المشاركة في البطولات الرسمية.