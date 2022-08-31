بالصور: السائق هنري قاعي وملاحه كارلوس حنا.. الى منصة التتويج في رالي لبنان الدولي ال44



يعود السائق هنري قاعي الى ميدان الراليات الذي يعشقه، من “بوابة” رالي لبنان الدولي ال44 ،الذي سينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في 2 و3 و4 ايلول 2022.ويبدو قاعي متعطشاً لتحقيق نتيجة جيدة في رالي بلاده،بعدما حال حادث تعرّض له خلال احد السباقات في قطر منذ عدة اشهر، دون المشاركة في راليي الربيع وجزين اذ خضع لفترة نقاهة .

السائق هنري قاعي وملاحه كارلوس حنا للصعود الى منصة التتويج في رالي لبنان الدولي ال44 pic.twitter.com/NiaKnbPHse — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) August 31, 2022

فقاعي(الذي لا يستسلم والمثابر الى اقصى الحدود ) وملاحه الكفوء كارلوس حنا على أهبّة الاستعداد للمنافسة على لقب فئة الدفع الأمامي في رالي لبنان .ويبدو سجل قاعي حافلاً اذ احرز لقب بطولة الشرق الأوسط لفئة الدفع الأمامي ثلاث مرات متتالية اعوام 2018و2019 و2020 (مرتان مع ملاحه الأردني موسى جهيريان ومرة مع ملاحه روني مارون) وهو انجاز بحد ذاته متفوقاً على العديد من السائقين.ويقول قاعي”سأعود للمنافسة في رالي بلادي واشكر الله انني تعافيت من الحادث الذي تعرّضت له في بداية العام الجاري خلال احد السباقات في قطر.وسأشارك في رالي وطني الحبيب لبنان على متن سيارة “سيتروين دي أس 3″ وسبق لي ان شاركت في راليات صحراوية بقطر وفي بطولات العالم لهذا النوع من الراليات وأحرزت لقب بطولة قطر في الـ”سبيد تيست” على متن سيارة رينو كليو.ولقد شاركت في بداية العام الجاري في رالي قطر الدولي وفي “باها” بطولة قطر حيث تعرّضت الى الحادث وعدت للمشاركة في سباق السرعة(سبيد تيست) في لبنان منذ فترة بعد التعافي من الاصابة”.وتابع قاعي قائلاً”سأنافس على لقب فئة الدفع الأمامي في رالي لبنان وأبرز المنافسين في هذه الفئة زميلي في فريق “آي.أم. تي” الياس الدهني الى جانب المنافسة من ديفيد مزهر .صعودي الى منصة التتويج في رالي بلادي له نكهة خاصة .ملّاحي كارلوس حنا محترف ونحن نكمل بعضنا البعض خلال السباقات وهو يجلس بقربي في المقعد الساخن منذ سنتين وأنا مسرور للكيمياء الموجودة بيننا”.ووصف قاعي العلاقة مع السائقين بـ”الممتازة والجميع اصدقائي وهنالك احترام متبادل ونحن نخوض السباقات في ظل منافسة شريفة وروح رياضية. فالخاسر يهنئ الفائز”.

وتابع قائلاً”مدير فريق “آي. أم. تي” للراليات السائق المميز ضومط بو ضومط محترف وأشرف على تحضير سيارتي التي بدأت عليها التجارب منذ ايام عدة.سأحاول التعويض في رالي لبنان المقبل ما خسرته في رالي العام الفائت اذ تعرّض احد اطاراتي الى ثقب في المرحلة الأولى كما تعرّضت سيارتي الى عطل كهربائي في المرحلة الثانية. انها مشيئة الله وآمل ان احقق هدفي في الرالي المقبل”.وأردف السائق المميّز قاعي”اود ان اشكر عائلتي بدءاً بزوجتي بيرلا وابني سامي وابنتي سنا ووالدي سامي ووالدتي دعد وشقيقي هادي وشقيقتي شانتال على دعمهم المعنوي ووقوفهم الى جانبي واعطائي المعنويات وتفهمهم لشغفي في الرياضة الميكانيكية هذا الشغف الذي يأخذ الكثير من وقتي”.واضاف”مستواي يتطوّر وسأشارك على سيارة اقوى في المستقبل. وبهذه المناسبة اود توجيه تحية تقدير الى منسّق لجنة رياضة السيارات في النادي اللبناني للسيارات والسياحة عماد لحود والى مدير مكتب الراليات في النادي كابي كريكر والى كل شخص يعمل لانجاح السباقات في لبنان.ولن أنسى شكر الرعاة وهم”بادستر،أرامكس،اطارات ميشلين،ميك واي سي أل”.

وختم قاعي قائلاً”اتمنى التوفيق لجميع السائقين والملاحين في رالي لبنان مع الاشارة الى أن نسيبي كابي قاعي سيشارك لأول مرة في رالي وأتمنى له التوفيق وانهاء السباق واجتياز خط النهاية “.