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رياضة

بالصور: حدث رياضي لأطفال SOS بحضور كوبلي والحاج نقولا

By admin


تنفيذاً لمشروع القادة الشباب ال ٢٥ في العالم وتحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية،

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نظّمت ميساء بصيبص (International Olympic Committee Young Leader) في “قاعة امين صابر في نادي الأدب والرياضة –كفرشيما” حدثاً رياضياًترفيهياً لأطفال ال SOS الذي فاق عددهم ال ٥٥ من عمر ٩ سنوات حتى عمر ١٧ سنة. وكان محوّر اللقاء موضوعي “الحياة والامل”. وحضر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي وعقيلته مايا ، الرئيس الفخري للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة ورئيس النادي المضيف سليم الحاج نقولا، مجموعة من المتطوعين الذين ساهموا في زرع الفرح بقلوب الاطفال من خلال الألعاب المتنوعة التي قاموا بها منها رياضة لعبة كرة الطاولة وغيرها…

وكانت كلمة لكوبلي شكر فيها نادي الأدب والرياضة -كفرشيما لاستضافته الحدث .كما أثنى على جهود بصيبص في هذا النشاط وتشجيع أطفال ال SOS على ممارسة الرياضة وخاصة لعبة كرة الطاولة لأنها تساعد على التركيز وتعطي الفرح والحماس للآعبين. وذكر كوبلي ان الاتحاد قدّم طاولات كرة الطاولة لجمعية الSos في بحرصاف كبادرة انسانية ولتشجيع ممارسة هذه اللعبة بإستمرار. 

ثم تحدث الحاج نقولا مرحباً بالحضور وشدد على ان النادي ابوابه مفتوحة أمام الـ SOS وغيرها من الجمعيات الخيرية التي تعنى بالاطفال. 

وفي الختام قطع الحضور قالب حلوى.

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