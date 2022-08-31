السائق شربل شبلي من الكاميرا الى المقود وملاحته دولين شلينك بـ”المقعد الساخن” الى جانبه

السائق شربل شبلي من الكاميرا الى المقود وملاحته دولين شلينك بـ”المقعد الساخن” الى جانبه

يواصل السائق الناشئ شربل شبلي وملاحته الشابة دولين شلينك استعداداتهما للمشاركة في رالي لبنان الدولي ال44 على متن سيارة “سوزوكي سويفت أر1” من تحضير فريق “موتورتيون ريسينغ ” .وسيشارك شبلي وشلينك ضمن فريق NK التابع للسائق القطري المخضرم ناصر خليفة العطية الذي سيشارك بدوره في رالي لبنان المقبل عن متن سيارة”فورد فييستا ار 5″ من تحضير “موتورتيون ريسينغ” والذي لا يفوّت اي فرصة ليحجز مكاناً في السباقات التي تقام على الاراضي اللبنانية.

ويتطلّع شبلي ،المعروف في عالم التصوير الفوتوغرافي في الرياضة الميكانيكية والذي يسير على خطى والده المصّور منصور شبلي، الى احراز كأس فئة السائق الناشئ في رالي لبنان الذي يشارك فيه لأول مرة بينما ستجلس دولين في “المقعد الساخن” الى جانبه مع العلم ان والدها السائق وليد شلينك سيشارك في الرالي والى جانبه الملاح أندريه عشقوتي.

ومن الأمور الجيدة ان يحرز شبلي كأس السائق الناشئ في اول مشاركة له في رالي لبنان وهو “نجمة” راليات الشرق الأوسط باعتراف المراقبين والذي يقام على طرقات معبّدة.

والى جانب دعم فريق “أن كاي” للراليات فان “موتول” و”ميك”(لمالكها كابي قاعي المشارك ايضاً كسائق في رالي لبنان للمرة الأولى) تدعمان مشاركة شبلي وشلينك في رالي لبنان مع الأمل ان يحققا نتيجة جيدة فيه.

وتأتي مبادرة ناصر خليفة العطية(ابو خليفة)، الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) ،تشجيعاً ودعماً لجيل الشباب والعنصر النسائي في الرياضة الميكانيكية مع وضعه خطة مشاركات مكثفة لشبلي وشلينك في الموسم المقبل.

وفي هذا السياق، وجّه شبلي وشلينك الشكر الى العطية لمبادرته في دعم الجيل الناشئ في الرياضة الميكانيكية وهو الضليع فيها منذ عقود طويلة….

ويأمل منصور شبلي أن يصعد شربل وملاحته دولين الى منصة التتويج بعد ظهر الأحد المقبل الى جانب صعود ناصر خليفة العطية(ابو خليفة) الى منصة التتويج ايضاً مع ملاحه الايطالي جيوفاني برناتشيني.