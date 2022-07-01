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بالصور: لبنان يفوز على الاردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كرة السلة

By admin


ثأر منتخب لبنان لكرة السلة لخسارته ذهابا امام نظيره الاردني في عمان، وفاز عليه بفارق 19 نقطة 89 – 79، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل امام جمهور غفير.

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وجاءت المباراة ضمن اطار “النافذة الثالثة” من تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام بين 25 آب و10 ايلول من المقبلة المقبلة في اليابان والفيليبين واندونيسيا في استضافة مشتركة لثلاث دول لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويلتقي لبنان على الملعب عينه المنتخب السعودي الساعة التاسعة مساء الاثنين 4 تموز.

نظام التأهل

وينص نظام التصفيات على تأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في المجموعات الأربع الى الدور الثاني، مما يعني ضمان لبنان والأردن والسعودية التأهل الى الدور الحاسم. وستضمهم مجموعة مع كل من نيوزيلندا والفيليبين المتأهلة أصلا لأنها احدى الدول التي ستستضيف كأس العالم مع اليابان المتأهلة ايضا حكما لاستضافتها البطولة .اما اندونيسيا المستضيفة الثالثة لبطولة العالم فتأهلها مباشرة مرتبط ببلوغها الدور ربع النهائي من كأس آسيا. كذلك تضم المجموعة منتخب الهند. كما ستضم مجموعة ثانية ستة منتخبات.

وسيواجه لبنان كل من نيوزيلندا والفيليبين والهند(ذهابا وايابا) في “النافذة الرابعة” (آب 2022) و”النافذة الخامسة”(تشرين الثاني 2022) و”النافذة السادسة” والأخيرة (شباط 2023)، لتتحدد على أثرها المنتخبات التي ستتأهل عن القارتين الآسيوية والأوقيانية الى نهائيات كأس العالم، علما ان المنتخبات المتأهلة الى الدور الثاني ستنقل نقاطها التي حصدتها في الدور الأول.

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