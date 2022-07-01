بالصور.. انجاز جديد للعبة التايكواندو اللبنانية: ميدالية برونزية لليتيسيا عون في دورة كوريا الجنوبية المفتوحة

انجاز جديد للعبة التايكواندو اللبنانية pic.twitter.com/SxBeaa0tri — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) July 1, 2022

أحرزت اللبنانية ليتيسيا عون(وزن تحت ال57 كلغ) ميدالية برونزية في “دورة كوريا الجنوبية المفتوحة”(تصنيفها جي 2) بالتايكواندو التي اختتمت الخميس الفائت وصعدت الى منصة التتويج في انجاز جديد لرياضة التايكواندو في لبنان.

وبعد احرازها الميدالية، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة برئيس البعثة مدير المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف حرب وباللاعبة عون مهنئاً .

وسبق للبنانية ورد سلمان(وزن تحت 73 كلغ) أن أحرزت ميدالية برونزية الأحد الفائت في بطولة آسيا التي استضافتها كوريا الجنوبية.

على صعيد آخر، تصل بعثة الاتحاد اللبناني للتايكواندو الى بيروت عند الساعة الثامنة والنصف من صباح السبت 2 تموز الجاري وسيفتح الاتحاد صالون الشرف التابع لمطار مطار الحريري لاستقبالها تكريماً لها بعد احرازميداليتين برونزيتين في الاستحقاقين الدوليين الكبيرين.