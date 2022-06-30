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كرة السلة: منتخب لبنان للذكور (تحت ال17 سنة) غادر للمشاركة في بطولة العالم

By admin


غادرت بعثة منتخب لبنان للذكور (تحت ال17 سنة) بكرة السلة الى ملقة (اسبانيا) للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام بين 2 و10 تموز 2022.

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وتضم البعثة:عضو الاتحاد المحاسب هشام جرادي(رئيساً)،ربيع فرنسيس(مدرباً)،جورج عقيقي ومارون ديب(مساعدين للمدرب)،جو عرموني(معالجاً فيزيائياً)،متري حبيب(لياقة بدنية)،كلود ابي جبرايل(حكماً دولياً)،جان بول الشامي(قائداً للمنتخب)،جاد طبارة،ريان هاشم،جيورجيو قزي،سيروج افيديسيان،راي ابو سليمان،انطوني النبّا،طوني عواد،براين صالح،كارل زماطة،كريس هاشم ونيقولاي شويري (لاعبين).

يشارك في بطولة العالم 16 منتخباً موزعين على اربع مجموعات كالآتي:

-المجموعة الأولى:نيوزيلندا، فرنسا،صربيا وكندا.

-المجموعة الثانية:اسبانيا، الدومينيكان،اليابان وليتوانيا

-المجموعة الثالثة:لبنان،الولايات المتحدة،مالي وسلوفينيا.

-المجموعة الرابعة:اوستراليا، الأرجنتين،مصر وبولونيا

وسيستهل لبنان مباراته السبت(2 تموز) ضد الولايات المتحدة ثم الأحد(3 تموز) ضد مالي على ان يواجه سلوفينيا الثلاثاء(5 تموز) في ختام مباريات الدور الأول.

 

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