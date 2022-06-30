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بطولة غرب آسيا الثانية للناشئين في ألعاب القوى: أسماء البعثة اللبنانية

By admin


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ينظّم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات بين 3 و6 تموز 2022 على ملعب نادي الجمهور برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي ستُفتتح رسمياً عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الأحد 3 تموز في نادي الجمهور.

وستشارك عشر دول في البطولة وهي سلطنة عُمان ، الكويت ، قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن ، العراق ، الأردن ، سوريا ، فلسطين ولبنان.

ويضع القيّمون على منتخب وطن الأرز نصب أعينهم المنافسة على صدارة الترتيب العام للميداليات وتحقيق انجاز صيف 2019 عندما احتل لبنان المركز الأول في النسخة الأولى من البطولة.

البعثة اللبنانية

وفي ما يلي  أسماء بعثة لبنان التي يرأسها عضو الاتحاد جوزيف ساسين وهي:

-المدربون والمدربات :أليس كيروز، وديع الحولي ، إيلي سعد ، رانا عيد، صلاح فران ، علي عوض ، كابي عيسى الخوري وحسين عواضة.

-طبيب البعثة:الدكتور جهاد حداد

-اعلامية البعثة: ماريز نصّور

-اللاعبون :اندرو داني،جيمي جعجع،كيفن ارطون،عمار حمود،محمد عز الدين،الفرد محشي،حسين صولي،ابراهيم حيدر،مالك شمص،علي كنعان،ديمي كريس كعدي،سليمان هبر،عمر ارناؤوط،ادوين داغر،ادغارعزيز،اوسكار حنا،سيرغي طانيوس وجوي سمعان.

 -اللاعبات :ميسا معوض،ليا بوداكيان،آمنة كريمة،شانيل كامل،ميا ملك،ليا حنا،جنى ترمس،يارا رزق،منى رمّو،نغم حسن،كريستا سليم،بيرلا يوسف،انجي ديب،لين عازار،لوئ حديّب،كارولين مكاري،تيا نصار،بيا سركيس،مريم يوسف،ناي مصطفى ورومي واكيم.

ندوة اعلامية

وفي إطار الأنشطة الموازية لبطولة غرب آسيا ،تعقد اللجنة الإعلامية لاتحاد غرب آسيا التي يرأسها أمين عام الاتحاد اللبناني وسيم الحولي(عضو اتحاد غرب آسيا)، ندوة عند الثانية عشرة من ظهر الاثنين 4 تموز في فندق “لانكستر تمار” بالتنسيق مع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، يتحدّث خلالها الإعلامي والمحاضر الأولمبي وديع عبد النور عن “أم الألعاب وأدواتها الإعلامية العصرية المؤثرة”. 

وسيتناول عبد النور أساليب جديدة في الإضاءة على ألعاب القوى من منطلق خصوصياتها الإعلامية وتنوّعها، ما يعزز من حضورها ويثري واقعها ويحصّن مزاوليها. كما سيتطرّق إلى الأدوار المطلوبة من الأسر والمدارس والأندية والاتحادات في هذا المجال، وإلى دور الاعلام ومسؤولياته والمعالجة الخبرية ومقاربتها في ظل وسائل التواصل الحديثة والثورة الرقمية المتنامية. 

ودعا الاتحاد اللبناني لألعاب القوى المهتمين من اعلاميين ومصورين واداريين ومدربين وحكام ومعنيين في الوسط الرياضي الى حضور الندوة.

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