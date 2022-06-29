نتائج بعثة منتخب لبنان بالسباحة في بطولة العالم بالمجر

عادت بعثة منتخب لبنان للسباحة بعد مشاركتها في بطولة العالم ال19 لحوض ٥٠ متر في العاصمة المجرية بودابست والمؤلفة من أمين عام الاتحاد فريد ابي رعد(رئيساً للبعثة) والمدرب فرنسوا غطاس واللاعبين منذر كباره ، اديب خليل، سيمون كباره وماري خوري .وجاءت النتائج على الشكل التالي :

*منذر كباره – ١٨سنة وما فوق (نادي المون لاسال) :

• ٢٠٠ متر فردي متنوع : سجل 2.04.66 دقيقة وحل في المركز ٢٩ من اصل ٤٤ مشارك

• ٤٠٠ متر فردي متنوع : سجل 4.24.5 د وحل في المركز ٢٣ من اصل ٣٠ مشارك

*اديب خليل -١٨سنة وما فوق (نادي المون لاسال) :

• ٤٠٠ متر حرة : سجل 4.02.64 د وحل في المركز ٣٦ من اصل ٤٣ مشارك

• ١٥٠٠ متر حرة : سجل 16.12.11 د وحلّ في المركز ٢٢ من اصل ٢٣ مشارك

*ماري خوري – ١٨ سنة ومافوق (نادي الصفرا) :

• ٥٠ متر حرة : سجلت 27.40 ثانية وحلت في المركز ٤٨ من اصل٨٢ مشاركة

• ٥٠ متر ظهر : سجلت 30.57 ثانية وحلت في المركز ٢٨ من اصل ٣٩ مشاركة

*سيمون كبارة ١٧ سنة (نادي المون لاسال) :

• ٢٠٠ متر فردي متنوع: 2.25.39 د وحلت في المركز ٣٤ من اصل٣٨ مشاركة

• ٤٠٠ متر فردي متنوع : سجلت ٥.٠٧.٣٣. وحلت في المركز ١٨ من اصل٢٠مشاركة