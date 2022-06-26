لعبة الفن النبيل تخسر المدرب نبيل هاشم

غيب الموت بطل الملاكمة المدرب نبيل هاشم (50 سنة) بعد معاناة طويلة مع المرض، ورحلة مثمرة بالعطاء فوق حلبات لعبة “الفن النبيل”.

ونعاه الزميل ابراهيم وزنة فقال: “أغمض بطل لبنان والمدرب الوطني ومخرج الأبطال عينيه إلى الأبد، وقلبه المتعب بقي حتى النفس الأخير يخفق بالدعاء لابنه علي الموجود في الجزائر ممثلا للبنان في بطولة دول البحر المتوسط في لعبة الملاكمة، آملا أن يعود مكللا بانجاز يهديه للبنان واللبنانيين، وقد سبق للراحل أن مثل لبنان في البطولة نفسها في العام 2001”.

ونعى رئيس الاتحاد اللبناني للملاكمة المهندس محمود الحطاب البطل نبيل هاشم، متوجها الى عائلته الصغيرة وأسرة الملاكمة بأسمى آيات العزاء وأصدق مشاعر المواساة سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ووري جثمان “البطل” في الثرى في مقبرة الهادي ـ الأوزاعي بحضور حشد كبير من جيرانه وعارفيه وعائلة الملاكمة.