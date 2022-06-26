Cedar News
أخبار لبنان والعالم


رياضة

لعبة الفن النبيل تخسر المدرب نبيل هاشم

By cedar


غيب الموت بطل الملاكمة المدرب نبيل هاشم (50 سنة) بعد معاناة طويلة مع المرض، ورحلة مثمرة بالعطاء فوق حلبات لعبة “الفن النبيل”.

مواضيع متعلقة

ألعاب القوى: رقمان قياسيان في رمي الرمح للين نادر ورافاييل…

انجاز جديد للعبة التايكواندو اللبنانية: ميدالية برونزية لورد…

ونعاه الزميل ابراهيم وزنة فقال: “أغمض بطل لبنان والمدرب الوطني ومخرج الأبطال عينيه إلى الأبد، وقلبه المتعب بقي حتى النفس الأخير يخفق بالدعاء لابنه علي الموجود في الجزائر ممثلا للبنان في بطولة دول البحر المتوسط في لعبة الملاكمة، آملا أن يعود مكللا بانجاز يهديه للبنان واللبنانيين، وقد سبق للراحل أن مثل لبنان في البطولة نفسها في العام 2001”.

ونعى رئيس الاتحاد اللبناني للملاكمة المهندس محمود الحطاب البطل نبيل هاشم، متوجها الى عائلته الصغيرة وأسرة الملاكمة بأسمى آيات العزاء وأصدق مشاعر المواساة سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ووري جثمان “البطل” في الثرى في مقبرة الهادي ـ الأوزاعي بحضور حشد كبير من جيرانه وعارفيه وعائلة الملاكمة.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
رياضةلبنان

بالصور.. بطولة آسيا للاناث تحت ال16 –المستوى”ب”: فوز لبنان على كازاخستان…

رياضة

كارتينغ: السائق الناشئ كيانو الأزهري يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في سلسلة أبطال…

رياضة

بالصور: إتحاد الكرة الطائرة يخرّج 34 مدرّبا بحضور القاصوف وابو جودة وجبور والريامي…

رياضة

بالصور: لقاء الجائزة الكبرى 2022 – ميلاني فريحة في ألعاب القوى من تنظيم نادي…

رياضة

هبوط اضطراري: طائرة نيمار تثير الذعر في البرازيل

رياضة

بعثة لبنان للتايكواندو الى كوريا الجنوبية للمشاركة في استحقاقين دوليين

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

المظلة الشراعية تحلق للمرة الأولى في الشوف لتعزيز سياحة…

نتائج السباق الاول لعروض الانجراف

الجمعية العمومية لاتحاد الرماية والصيد صادقت بالاجماع على…

لبنان يستضيف بطولة غرب آسيا الثانية للشباب في العاب القوى

سيدات الرياضي بيروت بطلات لبنان في كرة السلة

1 من 255

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com