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انجاز جديد للعبة التايكواندو اللبنانية: ميدالية برونزية لورد سلمان في بطولة آسيا

By admin


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أحرزت اللبنانية ورد سلمان(وزن تحت 73 كلغ) ميدالية برونزية في بطولة آسيا بالتايكواندو التي تستضيفها كوريا الجنوبية في انجاز  جديد لرياضة التايكواندو في لبنان.

ونجحت سلمان في الصعود الى منصة التتويج في المركز الثالث بعد الايرانية زهراء قاراني  صاحبة الميدالية الذهبية وكانسيل دينيز(كازاخستان) التي احرزت الميدالية الفضية .ففي الأدوار ما قبل النهائية، فازت سلمان على الفييتنامية نغان نوين  بجولتين مقابل جولة واحدة(2-1) قبل ان تخسر في الدور نصف النهائي امام دينيز من كازاخستان.

وبعد احرازها الميدالية، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة برئيس البعثة مدير المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف حرب وباللاعبة سلمان مهنئاً ومتمنياً التوفيق للاعبي ولاعبات وطن الأرز في اليوم الأخير من البطولة القارية التي تختتم الاثنين  وفي “دورة كوريا الجنوبية المفتوحة” التي ستقام من 28 حتى 30 حزيران الجاري .

يشار الى أن اللاعبة سلمان مصنّفة 34 في العالم قبل خوض بطولة آسيا وستحصد المزيد من النقاط على لائحة التصنيف الذي يصدره الاتحاد الدولي للتايكواندو بعد احرازها البرونزية مما سيمنحها الفرصة في حصد المزيد من النقاط  بهدف التأهل الى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في باريس عام 2024.

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