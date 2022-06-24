كارتينغ: السائق الناشئ كيانو الأزهري يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في سلسلة أبطال المستقبل الأوروبية

كارتينغ: السائق الناشئ كيانو الأزهري يتوجه إلى إيطاليا pic.twitter.com/q9JkRVf2WE — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 24, 2022

يعود السائق الإماراتي اليافع كيانو الأزهري إلى منافسات فئة “أو كاي لليافعين” على حلبة فرانشاكورتا في إيطاليا نهاية الأسبوع الجاري.

يشارك كيانو، سائق فريق توني كارت، في الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة أبطال المستقبل الأوروبية لموسم 2022 على الحلبة، حيث احتل المركز العاشر في أول ظهور له في الفئة التي تشهد تنافسية عالية في السلسلة الشتوية التي أُقيمت نهاية شهر شباط الفائت.

انضم الأزهري إلى مجموعة سائقي فئة “أو كاي لليافعين” ضمن “فريق توني كارت للسباقات”، إلى جوار السائقين الصيني رويتشي لوي، والإيطالي انلويجي كولوتشيو وجيمس إيجوزي، والفنلنديين توكّا تابونين ويوهو فالتونين، والبريطاني جوزيف تيرني، والبولندي ياكوب راسيكي، والنمساوي أوسكار فورتز.

وقال كيانو: “بعد استراحة قصيرة من سباقات الكارتينغ الأوروبية بسبب التركيز لمدة شهر على الامتحانات النهائية للصف التاسع في أكاديمية دبي الأميركية ، أنا متحمسٌ جدًا للعودة إلى إيطاليا مع فريق توني كارت في فرانشاكورتا في الجولة الأخيرة من سلسلة أبطال المستقبل”.

وأضاف: “أتطلع قـُدُمًا لتحقيق نتيجةٍ رائعة أخرى كما فعلت في الجولات السابقة هذا العام. هذه هي سنتي الأولى في فئة (أو كاي لليافعين)، وللتأكد من استعدادنا كفريقٍ واحد لبطولة “فيا كارتينغ الأوروبية” على نفس المضمار في غضون عشرة أيام، وجميع السباقات الصيفية في برنامجنا”.

وتابع: “مع ارتفاع درجة حرارة الطقس بمقدار يتراوح من عشر إلى خمسة عشر درجة مئوية أكثر مما كان عليه في الربيع، سأكون مطالبًا بأداءٍ أكثر دقةً للحصول على أقصى سرعة من سيارة الكارتينغ،وهذا سيمنحني خبرةً رائعةً للمستقبل. كما هو الحال دائمًا، سأبذل قصارى جهدي مع فريقي توني كارت،وسأسعى لتحقيق أفضل النتائج لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

ولقد أقيمت جولات سلسلة أبطال المستقبل الأوروبية في موسم 2022 في البرتُغال وإسبانيا والسويد، أنهى كيانو الأزهري السباق على حلبة بورتيماو البُرتُغالية في المركز الـ 20، والسباق على حلبة زويرا الإسبانية في المركز الـ 16، علمًا بأن زميله لويجي كولوتشيو تصنيف فئة “أو كي لليافعين” برصيد 82 نُقطة، بفارق 11 نقطة عن زميله الآخر جوزيف تيرني.

وسيكون هناك المزيد من حصص التجارب التأهيلية لفئة “أو كاي لليافعين” يوم السبت، حيث ستقام التجارب التأهيلية النهائية والسباق يوم الأحد، ما بين الساعة 08:50 صباحًا إلى 12:40 ظهرًا.