بالصور: إتحاد الكرة الطائرة يخرّج 34 مدرّبا بحضور القاصوف وابو جودة وجبور والريامي والأسعد

إتحاد الكرة الطائرة يخرّج 34 مدرّبا للمستوى الأول pic.twitter.com/zQZqB06a9z — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 23, 2022

أنهى الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة دراسة المدربين الدولية للمستوى الأول التي نظمها من على مدى اسبوع يإشراف الإتحاد الدولي للعبة عن طريق النظام الألكتروني المرئي عن بعد ZOOM MEETING .اما المحاضرات و الاختبارات العملية فإقيمت على ارض “مجمّع اميل لحود الرياضي”(مار روكز).

أدارالدراسة المحاضر الدولي المعروف العُماني شهاب الدين الريامي و عاونه أمين عام الإتحاد عصام ابو جودة والمدير التنفيذي للاتحاد اميل جبّور.

وفي اليوم الاخير للدراسة استضافت “ثانوية الكوثر” التابعة لـ”جمعية المبرّات الخيرية الإسلامية” الإمتحانات النظرية و أقيم حفل الختام بحضور رئيس الاتحاد وليد القاصوف والأمين العام عصام ابوجودة و المدير التنفيذي للاتحاد اميل جبّور و كامل اسعد ممثلاً “ثانوية الكوثر”.

والقى القاصوف كلمة جاء فيها “لمن دواعي سروري ان اكون متواجداً معكم في اليوم الختامي لدورة المدربين (مستوى أول) في الكرة الطائرة التي نظمها الاتحاد اللبناني تحت اشراف الاتحاد الدولي والتي حاضر فيها صديق لبنان المحاضر الدولي العُماني الاستاذ شهاب الدين الريامي الذي تعززت علاقتنا معه بعد دورات الدراسة التي اشرف عليها في السابق ونحن شاكرين له ما يفعله من اجل تطوير السلك التدريبي اللبناني.وانا مسرور للمشاركة الكثيفة للمدربين في دورة الدراسة اذ ان العدد ناهز ال35 وهو دليل قاطع على ان الكرة الطائرة ما زالت محط اهتمام المدربين واللاعبين وطبعاً عشاق اللعبة وما الحضور الكثيف في المباريات خاصة في مراحلها النهائية سوى دليل على عودة اللعبة الى سابق عهدها.

الشكر للاتحاد الدولي وللمحاضر الريامي ولثانوية الكوثر وللأستاذ كامل الأسعد وللسيدة فاطمة طاش على الجهود التي بذلوها .

وتأتي دورة الدراسة هذه بعد دورة الحكام التي اقيمت لتطوير السلك التحكيمي في لبنان الى جانب حيازة 3 حكام لبنانيين على الشارة الدولية في الدراسة التي اقيمت في دولة قطر الشقيقة.

وستنطلق دورة دراسة مدربين مستوى أول في الكرة الطائرة الشاطئية تحت اشراف الاتحاد الدولي وسيحاضر فيها المحاضر الدولي الجزائري الدكتور محمد بن حميدة .

وسأعود قليلاً الى الوراء عندما نظّم الاتحاد اللبناني دورة دراسة مدربين (مستوى اول) العام الفائت وكانت ناجحة .

فهذه الدورات تترافق مع نشاط مكثف للاتحاد بعد انتهاء بطولات الدرجة الأولى والثانية والثالثة بنجاح كبير بشهادة عائلة اللعبة على أن تنطلق الأسبوع المقبل بطولة لبنان للدرجتين الرابعة والخامسة اضافة الى بطولات الكرة الطائرة الشاطئية.

باسمي وباسم زملائي اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد وباسم عائلة اللعبة اتمنى للمدربين التوفيق في مسيرتهم .

الشكر لكل من ساهم في انجاز دورة الدراسة هذه والى الملتقى في الملاعب وفي المزيد من دورات الدراسة”.

وثم تكلم أسعد مرحبا باسم إدارة الثانوية بالحاضرين تلاهالمدرب ايلي نجّار بإسم الدارسين.

ثم اذاع المدير التنفيذي النتائج و تمّ توزيع الشهادات من قبل المسؤولين .

وفي ما يلي أسماء الناجحين: طوني ابي فاضل – ايلي نجّار – جورج مزهر – روني فرح – رولاندو حلو – إيهاب الزنط – عمر ابي كرم – نادر نادر – ادهم القاق – انطوني راضي – وائل سليمان – رامي ابو علي – مارك برباري – جايسن نجّار – محمود عوض – محمد اسماعيل – داني النبي – محمد بركات – محمد كسن – حنا جرجس – علي الآكبر ضاهر – جهاد الأيوبي – هادي عتر – داني مسعد – الياس النمر – كلوفيس البطي – مجد بشّور – جوزيف شاهين – عصام الأبيض – ماريو صافي – غيث مصطفى – سمعان عيسى – زين ابوشالا – راشل النجّار.

ثم جرى توزيع شهادات على الحكام المتدرجين الجدد الذين خضعوا لدورة في مرحلة سابقة.