بالصور: لقاء الجائزة الكبرى 2022 – ميلاني فريحة في ألعاب القوى من تنظيم نادي الجمهور تحت اشراف اتحاد اللعبة

لقاء الجائزة الكبرى 2022 – ميلاني فريحة في ألعاب القوى

من تنظيم نادي الجمهور تحت اشراف اتحاد اللعبة pic.twitter.com/PdR97Jmq42 — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 22, 2022

نظم نادي الجمهور الرياضي ،وكعادته كل سنة، لقاءاً في العاب القوى تحت عنوان “جائزة ميلاني فريحة” تحت اشراف اتحاد اللعبة بحضور رئيسه رولان سعادة ونائبة الرئيس ناديا نعمة والأمين العام وسيم حولي والاعضاء فيليب بجاني الذي اشرف على ادارة اللقاء وأمينة الصندوق ماريا كيفوركيان التي اشرفت على الجهاز التحكيمي, كما حضره الأب شربل باتور اليسوعي رئيس مدرسة سيدة الجمهور ونادي الجمهور، آمال فريحة والدة ميلاني وحشد كبير من الأصدقاء والاهالي ومشجعو اللعبة. شارك في اللقاء 123 لاعب ولاعبة ينتمون الى اندية أنتر ليبانون ، لتز ران، بترون ستارز، الأبطال، ايليت، هومنتمن برج حمود والجمهور.

ولقد تميّزت الراحلة ميلاني فريحة بحبها وشغفها لألعاب القوى وشاركت في بطولاتها وتألقت في مسابقاتها، فحصدت الألقاب وكانت محط تقدير لدى الجميع لتمتعها بالأخلاق الرياضية العالية.

شمل اللقاء 16 مسابقة بينها 6 مسابقات للجائزة الكبرى هي 100 حواجز و1500م وقفز عالي لفئة السيدات، و400م 800م ووثب طويل لفئة الرجال.والجائزة هي عبارة عن غرام من الذهب ودرع تذكاري اضافة الى ميداليةوباقة زهور.

*وجاءت نتائج الجائزة الكبرى (ميلاني فريحة) كما يلي:

فئة السيدات:

100م حواجز – ليا ديب – بترون ستارز

1500م – جوان مكاري – لتز ران

قفز عالي – ميسا معوض – الجمهور

فئة الرجال

400م – محمد مرتضى – انتر ليبانون

800م – جاد شميساني – انتر ليبانون

وثب طويل سيرج ارطون الجمهور

*نتائج مسابقات اللقاء

100م حواجز سيدات الجائزة الكبرى

1 – ليا ديب – بترون ستارز – 16,68 ثانية

2 – لين غزاوي – الجمهور – 16,77 ث

1500م سيدات الجائزة الكبرى

1 – جوان مكاري – لتز ران 4,43,36 د

2 – ندى كريدي – انتر ليبانون 5,04,64 د

3 – جينيفر تمازو – انتر ليبانون 5,08,15 د

القفز العالي سيدات الجائزة الكبرى

1 – ميسا معوض – الجمهور – 1,70 م

2 – ياسمين كامل – الجمهور – 1,30 م

3 – غيا قساطلي الجمهور- 1,25 م

400م رجال الجائزة الكبرى

1 – محمد مرتضى – انتر ليبانون – 48,78 ث

2 – عبد ريّس – انتر ليبانون -50,61 ث

3 – علي مرتضى – انتر ليبانون – 50,96 ث

800م رجال الجائزة الكبرى

1 – جاد شميساني – انتر ليبانون -1,55,64 د

2 – محمد ابو زيد – انتر ليبانون -1,57,82 د

3 – ابراهيم حيدر – انتر ليبانون -2,09,93 د

الوثب الطويل رجال الجائزة الكبرى

1 – سيرج ارطون – الجمهور- 6,58 م

2 – رونالد كساب – الجمهور – 6,30 م

3 – مهدي عيسى -انتر ليبانون 6,21 م

110م حواجز رجال

1 – علي هاشم – الجمهور- 16,65 ث

2 – حسين الحسيني – انتر- ليبانون 16.94 ث

200م سيدات

1 – لين غزاوي – الجمهور – 27,08 ث

2 – جوي اسطا – الجمهور – 28,51 ث

3 – نوال صالح – انتر ليبانون – 28,71 ث

200م رجال

1 – مهدي عيسى – عبر لبنان – 22,69 ث

2 – كريم ابي صالح- الجمهور – 23,16 ث

3 – عمار حمود – انتر ليبانون – 23,65 ث

400م سيدات

1 – يارا عريضي – الجمهور- 1,04,55 د

2 – جوي اسطا – الجمهور – 1,05,24 د

3 – تالا فاخوري- انتر ليبانون – 1,06,24 د

3000م سيدات

1 – ليا محشي – الجمهور – 12,50,30 د

2 – ياسمينا كرم – الجمهور – 13,03,20 د

3 – كريستيا سليم – الجمهور – 14,42و50 د

5000م رجال

1 – علي كنعان – ايليت – 16,25,75 د

2 – خليل اسمر- انتر ليبانون – 18,11,77 د

3 – محمد مرحمو – لتز ران 18,56,35 د

الوثب الطويل سيدات

1 – ليا ديب – بترون ستارز- 5,00م

2 – انجي صالح – انتر ليبانون – 4.94 م

3 – ياسمين كامل- الجمهور- 4,14م

رمي الكرة الحديدية سيدات

1 – بسما رزق – انتر ليبانون- 7,85 م

2 – ليال فتوح – انتر ليبانون- 7,76 م

3 – ريتا قهوجي – الجمهور – 7,33 م

رمي الكرة الحديدية رجال

1 – شربل سعد – انتر ليبانون – 12,18 م

2 – مارك نوار – الجمهور – 9,44 م

سباق البدل المختلط 4 × 100 م

1 – فريق ( أ ) – نادي الجمهور

2 – فريق نادي انتر ليبانون

3 – فريق ( ب )- نادي الجمهور

وفي نهاية اللقاء، وُزعت الجوائز والدروع والميداليات على الفائزين، من قبل الأب باتور ورئيس واعضاء الاتحاد و فريحة وروجيه بجاني رئيس نادي انتر ليبانون وماري تريز سابا من نادي لتز ران وامين سر نادي الجمهور سمير شاغوري ومدربة النادي أليس كيروز التي وضعت الاطار العام للقاء.