هبوط اضطراري: طائرة نيمار تثير الذعر في البرازيل

تسببت طائرة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في حالة ذعر مؤخرا في البرازيل.



وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلا عن وسائل إعلام برازيلية، إن طائرة نيمار هبطت بشكل اضطراري في مدينة بوافيستا شمال البرازيل، بعد تعرضها لمشكلة في الجو.



وذكرت التقارير أن المشكلة حدثت في الطائرة أثناء رحلتها من باربادوس – إحدى دول منطقة الكاريبي – إلى البرازيل، مما اضطر القائد للهبوط قبل تفاقم الأزمة.



ومن غير الواضح ما إذا كان النجم البالغ من العمر 30 عاما كان على متن الطائرة وقت وقوع الحادث أم لا.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد نشر في وقت سابق صورة مع شقيقته رافائيلا وهما على مدرج بجانب طائرة.

كما شارك النجم البرازيلي صورة مأخوذة من داخل طائرة تطل على مدينة ميامي الأمريكية أثناء عودته من العطلة في الولايات المتحدة.

وكان نيمار اشترى في وقت سابق طائرة من طراز “إمبراير ليجاسي 450″، بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي الطائرة المقصودة أم لا.

وتحوم الشكوك حول استمرار نيمار مع سان جيرمان في الموسم المقبل، حيث ذكرت عدة تقارير صحفية أن النادي يسعى للتخلص منه بسبب كثرة إصاباته وسلوكياته غير الاحترافية خارج الملعب.

(العين)