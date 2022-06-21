بعثة لبنان للتايكواندو الى كوريا الجنوبية للمشاركة في استحقاقين دوليين

غادرت بعثة الاتحاد اللبناني للتايكواندو الى كوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام من 24 الى 27 حزيران الجاري وفي دورة كوريا الجنوبية المفتوحة التي ستقام من 28 حتى 30 حزيران الجاري .وتضم البعثة مدير المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف حرب واللاعبين طارق موصللي وشربل كيريللوس ومارك خليفة ورالف حنينه ومارك زينون واللاعبات مارييللا بو حبيب وليتيسيا عون وورد سليمان.

وقبيل مغادرة البعثة ،اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة بحرب متمنياً التوفيق لها في الاستحقاقين الدوليين الهامين.

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