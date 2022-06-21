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رياضة

بعثة لبنان للتايكواندو الى كوريا الجنوبية للمشاركة في استحقاقين دوليين

By cedar


غادرت بعثة الاتحاد اللبناني للتايكواندو الى كوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام من 24 الى 27 حزيران الجاري وفي دورة كوريا الجنوبية المفتوحة التي ستقام من 28 حتى 30 حزيران الجاري .وتضم البعثة مدير المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف حرب واللاعبين طارق موصللي وشربل كيريللوس ومارك خليفة ورالف حنينه ومارك زينون واللاعبات مارييللا بو حبيب وليتيسيا عون وورد سليمان.
وقبيل مغادرة البعثة ،اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة بحرب متمنياً التوفيق لها في الاستحقاقين الدوليين الهامين.

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