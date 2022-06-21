نتائج السباق الاول لعروض الانجراف

نظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الاول في الانجراف “الدريفت” في “مديار” بمنطقة الدبية العقارية في الشوف.

ويندرج السباق في اطار المرحلة الاولى من بطولة لبنان للانجراف لهذه السنك وشاركت فيه 72 سيارة وحضره جمهور غفير.

وفي مجريات السباق، شهدت فئة المحترفين “معركة شرسة” بين الثلاثي كفاح هلال وجورج فارس واوليفر الكيك ليحسمها هلال بفارق 3 نقاط عن فارس و8 نقاط عن الكيك.كما شهدت فئة الHybrid مواجهة قوية بين كريم جابر وفادي جوهري اسفرت عن حلول جابر بالمركز الأول بفارق 5 نقاط عن جوهري الثاني.

وفي ما يلي النتائج:

*فئة الستريت(الهواة):

1-عبود صوفيه على نيسان 350 زد 285 نقطة

2-جان قازان على نيسان 350 زد 220 نقطة

3-جوان صالح على نيسان 350 زد 170 نقطة

*فئة الستريت:

1-مايك زوقي على نيسان 350 زد 200 نقطة

2-محمد جعفير على نيسان 350 زد 175 نقطة

ونالت ايلينا سويد على نيسان 350 زد كأس فئة الهواة للسيدات.

*فئة الHybrid

1-كريم جابر على نيسان 350 زد 258 نقطة

2-فادي جوهري على بي أم دبليو 318 253 نقطة

3-هيثم الزهران على بي أم دبليو 335 232 نقطة

*فئة المحترفين:

1-كفاح هلال على بي أم دبليو 328 299 نقطة

2-جورج فارس على بي أم دبليو 318 296 نقطة

3-اوليفر الكيك على نيسان 350 زد :”291 نقطة

تألفت لجنة الحكام من ميشال زغيب ونيقولا هندي ويوسف باسيل.