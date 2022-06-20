Cedar News
أخبار لبنان والعالم


رياضة

الجمعية العمومية لاتحاد الرماية والصيد صادقت بالاجماع على البيانين الاداري والمالي

By admin


صادقت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للرماية والصيد على البيانين الاداري والمالي بالاجماع خلال  الجلسة السنوية العادية التي عُقدت في المقر المؤقت للاتحاد الكائن في “مستشفى العين والاذن”(النقاش).وحضر رئيس الاتحاد بيار جلخ(رئيس اللجنة الأولمبية) وعدد من اعضاء الاتحاد ونائب رئيس اللجنة الأولمبية أسعد النخل ممثلاً اللجنة ومندوبو 9 اندية(7 يستوفون الشروط القانونية للتصويت في الجلسة)  من اصل 12 يحق لها التصويت .بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبية من جلخ اعتبر فيها ان النصاب مؤمّن (النصف زائد واحد) ثم  عرض نشاط الاتحاد المكثف والنتائج المميزة المحققة على الصعيد الخارجي مضيفاً ان الرماة والراميات “يبيّضون” وجه الرياضة اللبنانية في المحافل الخارجية.وتحدث عن انجاز الاتحاد لروزنامة العام الفائت مضيفاً أن روزنامة العام الجاري تنطلق في تموز المقبل.

مواضيع متعلقة

لبنان يستضيف بطولة غرب آسيا الثانية للشباب في العاب القوى

سيدات الرياضي بيروت بطلات لبنان في كرة السلة

ثم عرض امين السر بالوكالة ساسين روحانا البيان الاداري المفصّل وجرى التصديق عليه بالاجماع بعد مناقشته.كما تلت امينة الصندوق جيرمان وازن البيان المالي المفنّد بالارقام وتمّ التصديق عليه بالاجماع ايضاً بعد مناقشته.

كما جرى التصديق على الموازنة  المرتقبة  وعلى روزنامة نشاطات العام الجاري.

وسبق الجمعية العمومية سحب قرعة المسابقات الاتحادية ومكان اقامتها في الأندية.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
رياضة

بطولة لبنان في الكونغ فو ووشو (اسلوب الساندا): الشبيبة الرياضي في المركزالاول والبودا…

رياضة

تنافس كبير في بطولة الشركات لكرة السلة في سلطنة عُمان

رياضة

بطولة آسيا لتحت ال16 سنة: لبنان الفائز على قطر يواجه كوريا الجنوبية الجمعة وفوزه…

رياضة

دورة صقل واعداد مدربين في التايكواندو

رياضة

إتحاد الكرة الطائرة يخرّج 20 حكما جديداً

رياضة

نادي الصداقة عنجر الأول في بطولة لبنان للتاولو – كونغ فو

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

بالصور: نادي اللويزة نظّم بطولة تايكواندو بمشاركة كثيفة…

عون من سلوفاكيا: لدعم لعبة الميني فوتبول في لبنان

3 حكام دوليين لبنانيين جدد بالكرة الطائرة وتهنئة من رئيس…

بطولة آسيا لتحت ال16 سنة: لبنان يستهل مبارياته بسحق…

وفاة لاعب منتخب دولة عربية فجر اليوم

1 من 252

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com