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رياضة

تنافس كبير في بطولة الشركات لكرة السلة في سلطنة عُمان

By admin


سجلت منافسات بطولة الـشركات لكرة السلة التي يشرف على تنظيمها الاتحاد العماني لكرة السلة بالتعاون مع “سبورتس مانيا (سلطنة عمان) ، منافسة قوية ومثيرة بين الفرق الثمانية المشاركة التي وزعت إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى فرق شركات (ليفكو وصاروج للإنشاءات وأم دي أس وموريا) وضمت المجموعة الثانية فرق (الحلم وزينيث ومعوض لمقاولات وسبان) وذلك في البطولة التي تقام على الصالة الفرعية لمجمّع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.
واسفرت نتائج مباريات الأسبوع الأول والثاني عن تصدر فريق صاروج للإنشاءات في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وجاء فريق أم دي أس في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وفريق ليفكو ثالثا برصيد نقطتين، وتصدر المجموعة الثانية فريق زينث برصيد 4 نقاط مع فارق نقاط السلة عن الفرق في المجموعة حيث جاء في المركزين الثاني والثالث بنس النقاط فريقي معوض وسبان ولكل منهما 4 نقاط.
وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي: ففي المجموعة الأولى فاز فاز فريق “MDS” على “Muriya” وفي المجموعة الثانية حقّق فريق “معوّض للمقاولات” الفوز على حساب “The Helm”وفي المباراتين حصل كلا من رالف ابو نادر واللاعب ميلان بيروسكو على جائزة أفضل لاعب.
وفي المباراة الثالثة فاز فريق “Zenith Insurance” على فريق “Span Integrated” حيث حصل اللاعب سامي الغلنج على جائزة افضل لاعب، وفي المباراة الرابعة فاز فريق “صاروج للإنشاءات” على فريق “Lifco” حيث نال اللاعب مارك ريس على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
أمّا مباريات الأسبوع الثاني، فأسفرت عن تصّدر فريق “صاروج للإنشاءات” المجموعة الأولى بعد فوز على فريق “Muriya”، بعد تألق لاعبه توفيق ابو خليل بالـكُرات المرتدة، وفاز فريق “MDS” على فريق “Lifco” في مباراة شيّقة حسمت في الوقت الإضافي، وحاز اللاعب نبيه نصّار على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وفي المجموعة الثانية، فاز فريق“Zenith Insurance” على “معوّض للمقاولات” ليتصدّر الفائز القائمة، K أحرز فيها اللاعب أحمد الحساني جائزة أفضل لاعب، وفي المباراة الثانية تألق اللاعب الحادجي ديمبا الذي قاد فريقه “The Helm” للفوز على فريق “Span Integrated”. وفي مباراة أخرى فاز فريق “Span Integrated” على فريق “معوّض للمقاولات” كما فاز فريق “صاروج للإنشاءات” على فريق “MDS” .
أمّا مباريات الأسبوع الثالث، فقد فاز فريقSpan” ” على فريق “Mouawad”، وفريق “Sarooj” على فريق “MDS”
وفي المجموعة الثانية، فاز فريق“Lifco” على Muriya””، وفي المباراة الثانية فاز “Zenith” على فريق “The Helm”
وتقام مباريات الدور الربع نهائي الاسبوع المقبل حيث يواجه يوم الاثنين فريق “Sarooj” فريق “Span” و من الجهة الثانية يلاقي “The Helm” فريق “Lifco”. اما يوم الاربعاء فسيواجه “Zenith” فريق “Muriya” وعلى ان يلاقي “MDS” فريق “Mouawad”.

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