Cedar News
أخبار لبنان والعالم


رياضة

بطولة آسيا لتحت ال16 سنة: لبنان الفائز على قطر يواجه كوريا الجنوبية الجمعة وفوزه يؤهله الى نهائيات كأس العالم

By admin


بات منتخب لبنان للذكور (تحت ال16 سنة) بكرة السلة على بعد خطوة واحدة من التأهل الى نهائيات كأس العالم اذ يكفيه الفوز على نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة الثامنة والربع من مساء الجمعة في الدور ربع النهائي للمشاركة في كأس العالم التي ستستضيفها مدينة ملقة(اسبانيا) بين 2 و10 تموز المقبل.

مواضيع متعلقة

بطولة لبنان في الكونغ فو ووشو (اسلوب الساندا): الشبيبة…

تنافس كبير في بطولة الشركات لكرة السلة في سلطنة عُمان


ففي اطار الدور الثاني من بطولة آسيا التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة حتى الأحد ، حقق منتخب الأرز فوزاً كبيراً على نظيره القطري وبنتيجة(78-54) الخميس امام جمهور غفير خاصة من ابناء الجالية اللبنانية .تقدّم الحضور امين عام الاتحاد الآسيوي هاغوب خاجيريان ورئيس الاتحاد القطري محمد المغيصب .ونجح منتخب الأرز بقيادة المدرب ربيع فرنسيس وبمواكبة ميدانية من رئيس البعثة هشام جرادي(عضو الاتحاد في منصب المحاسب) في فرض ايقاعه منذ بداية المباراة وانهى الربع الأول(20-9) والربع الثاني(35-22) والثالث(57-36) حتى نهاية المباراة لمصلحة وطن الأرز (78-54) وسط تفوّق واضح لجميع اللاعبين اللبنانيين الذين قدموا مستوى كبير ورفعوا راية التحدي لمنتخب كوريا الجنوبية بحيث سبق لمنتخبي البلدين ان تواجها بفئة الرجال في مناسبات عديدة .


اذاً،تنتظر لبنان مباراة حاسمة مصيرية مساء الجمعة ضد الكوريين الجنوبيين وعينه على الفوز ليضمن التأهل الى نهائيات كأس العالم في انجاز جديد لكرة السلة اللبنانية ليس فقط على صعيد منتخبي الرجال والسيدات بل على صعيد منتخبات الفئات العمرية.
وبعد المباراة اتصل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي برئيس البعثة اللبنانية هشام جرادي وهنأه وطلب نقل تحياته وتحيات عائلة كرة السلة اللبنانية الى افراد البعثة ومتمنياً التوفيق لهم في المباراة الحاسمة الجمعة.
يشار الى أن بطولة آسيا مؤهلة الى بطولة العالم التي ستقام في ملقة (اسبانيا) بين 2 و10 تموز المقبل اذ ان المنتخبات الأربعة التي ستتأهل الى الدور نصف النهائي في البطولة القارية ستشارك في بطولة العالم الى جانب المنتخبات من كافة القارات.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
رياضة

دورة صقل واعداد مدربين في التايكواندو

رياضة

إتحاد الكرة الطائرة يخرّج 20 حكما جديداً

رياضة

نادي الصداقة عنجر الأول في بطولة لبنان للتاولو – كونغ فو

رياضة

بالصور: نادي اللويزة نظّم بطولة تايكواندو بمشاركة كثيفة وبحضور ظريفة

رياضة

عون من سلوفاكيا: لدعم لعبة الميني فوتبول في لبنان

رياضة

3 حكام دوليين لبنانيين جدد بالكرة الطائرة وتهنئة من رئيس الاتحاد وليد القاصوف

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

بطولة آسيا لتحت ال16 سنة: لبنان يستهل مبارياته بسحق…

وفاة لاعب منتخب دولة عربية فجر اليوم

“عمومية” التنس أقرّت بالاجماع البيانين الاداري…

تشكيلة المنتخب السعودي امام فنزويلا

اجتماع بين فريدي كيروز وشارل المير تناول انشاء ملعب هوكي على…

1 من 252

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com