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الكرة الطائرة: 3 حكام لبنانيين الى قطررللمشاركة في دورة دراسة

غادر مطار رفيق الحريري الدولي إلى العاصمة القطرية الدوحة الحكام اللبنانيون في الكرة الطائرة محمد ياسين وجويل القوبا و ميريللا سعد للمشاركة بدراسة للحكام الدوليين التي ينظمها الاتحاد القطري للكرة الطائرة بين 4 و 10 حزيران الجاري بإشراف الاتحاد الدولي للعبة بادارة المحاضر الدولي وليد عبد الصمد من مصر.
و ينال في نهايتها المشاركون لقب حكم مرشح دولي ثم يتدرّج بإحدى البطولات التي ينظمها الاتحاد العربي او اتحاد غرب اسيا او الاتحاد الآسيوي كي ينالوا الشارة الدولية.
و تمنى رئيس الاتحاد اللبناني وليد القاصوف باسمه و اسم اللجنة الإدارية للاتحاد التوفيق و النجاح للحكام الثلاثة ووجّه الشكر الى رئيس اتحاد غرب اسيا ورئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة علي غانم الكواري لتكفّل الاتحاد القطري بنفقات الحكام اللبنانيين.

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