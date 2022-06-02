افتتاح حاشد لبطولة آسيا واوقيانيا في السامبو

افتُتحت عصر الخميس بطولة آسيا وأوقيانيا في الـ”سامبو” والـ” كونتاكت سامبو” رسمياً والتي ينظمها الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه على مدى ثلاثة أيام في القاعة الرياضية التابعة لمجّمع فؤاد شهاب في جونية برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس.



تقدّم الحضور رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ممثلاً راعي البطولة ،امين عام اللجنة الأولمبية العميد حسان رستم ممثلاً رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ، الرائد ديميتري صقر ممثلاً مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي للسامبو ألمجون مولاييف واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القاري، نائب رئيس اللجنة الأولمبية أسعد النخل،مستشار وزير الشباب والرياضة المحامي ابراهيم الشويري،روي الهوا ممثلاً رئيس اتحاد بلديات كسروان-الفتوح ورئيس بلدية جونية الشيخ جوان حبيش،سفراء وقناصل الدول المشاركة في البطولة،رؤساء واعضاء اتحادات رياضية، عائلة الجودو وعشاق الرياضة وخاصة الألعاب القتالية ورجال الصحافة والاعلام.

بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة عريّفة الحفل البطلة أكوالينا الشايب رحبّت فيها بالحضور.

كلمة سعادة

ثم القى رئيس الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه أمين عام الاتحاد الآسيوي للسامبو المحامي فرنسوا سعادة كلمة اعتبر فيها ان استضافة الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه لبطولة قارية مجدداً دليل على عزيمة وتصميم الاتحاد اللبناني في اظهار الوجه الرياضي للبنان على الرغم من الظروف الدقيقة التي يمر فيها لبنان .ووجّه الشكر الى كل من سيساهم في انجاح البطولة التي يشارك فيها اكثر من خمسماية لاعب ولاعبة من 21 دولة وهي لبنان، الأردن،ايران، العراق،كازاخستان،بنغلادش،كوريا الجنوبية،كيرغيزستان،ماليزيا،منغوليا،فلسطين،باكستان،الفيليبين،سنغافورة،سوريا،

تركمانستان ،طاجاكستان،اوزباكستان،اليمن،اوستراليا ونيوزيلندا.

وأمل سعادة ان يحرز لبنان العديد من الميداليات الملوّنة في البطولة تعكس المستوى الرفيع للعبة السامبو في لبنان بعدما نجح العديد من اللاعبين واللاعبات من احراز ميداليات في بطولة آسيا بالجودو التي أقيمت في لبنان في كانون الأول الفائت.

مولاييف

الكلمة الثالثة لرئيس الاتحاد الآسيوي للسامبو مولاييف الذي شكر الاتحاد اللبناني للجودو برئاسة المحامي فرنسوا سعاده لاستضافته البطولة القارية ومشيداً بالعدد الكبير من الدول المشاركة.وتحدث عن دور سعادة الفاعل ضمن مجلس ادارة الاتحاد الآسيوي للسامبو بحيث يشغل منصب الأمين العام ومنوهاً بنشاط الاتحاد اللبناني متمنياً التوفيق للجميع.

عويدات

الكلمة الاخيرة لعويدات الذي نقل تحيات راعي البطولة الوزير كلّاس ومنوهاً بالدور الكبير للاتحاد اللبناني للجودو ضمن العائلة الرياضية اللبنانية وهو من الاتحادات النشيطة بشهادة الجميع وان استضافته لهذا الحدث الكبير دليل على قوة شكيمة القيميّن على الاتحاد.

ثم سلّم سعادة درعاً تذكارياً الى مولاييف الذي سلّم بدوره درعاً الى رئيس الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه وسط تصفيق الحاضرين.

وقبل انطلاق المنافسة،رقصة دبكة من فرقة “زفّة لبنان” بقيادة شربل متى لاقت اعجاب الحاضرين.

وتنطلق منافسات الجمعة ابتداء من الساعة العاشرة قبل الظهر