كرة طاولة: لقب بطولة البقاع للشباب زحلة
احرز نادي الشباب(زحلة) لقب بطولة محافظة البقاع في كرة الطاولة للدرجة الثانية في البطولة التي اقيمت على طاولات نادي الشباب زحلة تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة في سياق اقامة بطولة كافة المحافظات اللبنانية.
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واحتل نادي الغزال(دير الغزال) المركز الثاني ونادي هومنتمن المركز الثالث.
وفي الختام جرت عملية تتويج الفرق الفائزة.
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