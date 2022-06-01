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تايكواندو: محاضرة في “التكسير الفني” للغراند ماستر فادي النابلسي



نظّم الإتحاد اللبناني للتايكواندو دورة صقل و تخريج حكام و مدربين في “التكسير الفني” ((Technical Breaking في مقر المحاضرات و تدريب المنتخبات “تشامبيونز ايليت”- رومية.وتأتي الدورة تحضيراً لاقامة بطولة هذا الأسلوب.

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شارك في الدورة ٢٢ مدرباً ومدربة و حكم وحكمة وحاضر فيها رئيس لجنة العروض و التكسير الفني في لبنان الغراند ماستر فادي النابلسي وعاونه المحاضر الدولي الماستر دانيال خوراسانجيان. وحضر الغراند ماستر جورج مخول نائب رئيس لجنة الامتحانات في لبنان ولاعبو منتخب العروض في لبنان الذين شاركوا في حفل افتتاح بطولة اسيا للكبار العام الفائت بأداء مميز بقيادة النابلسي وذلك لتأدية التمارين التطبيقية خلال الدورة.

بداية النشيد الوطني فكلمة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة القاها النابلسي الذي نقل تحيات رئيس واعضاء الاتحاد الذين تمنوا للمدربين التوفيق  في الدورة التي تأتي في سياق رعاية الاتحاد للسلكين التدريبي والحكام في جميع الأساليب.

وتضمّنت الدورة تدريبات تطبيقية و شرح نظري مفصّل لقوانين اللعبة. 

يشار الى ان الإتحاد اللبناني للتايكواندو ينفرد بتأسيس هذه اللجنة منذ ٢٠١٨ من بين جميع الاتحادات في العالم.

و في الختام اقيم امتحان خطي.

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