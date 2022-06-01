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بطولة لثلاثيات كرة السلة في الامارات مؤهلة الى بطولة العالم بمصر


تنظّم ” سبورتس مانيا”- دبي بطولة “ريد بل” لثلاثيات كرة السلة بالتعاون مع “مجلس دبي الرياضي”.وجرى الاعلان عن هذه المسابقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في “مجلس دبي الرياضي” وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام “مجلس دبي الرياضي” وقائد منتخب لبنان السابق وأسطورة كرة السلة اللبنانية وسفير البطولة فادي الخطيب وطارق عبود رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ومعنيين ورجال الصحافة والاعلام.

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وانطلقت البطولة في 29 ايار وتستمر حتى 18 حزيران الجاري وتجول في خمس مناطق مختلفة في الإمارات العربية المتحدة من “تشامبس”- دبي ثم “النسمة ريزيدنس” في الشارقة، تليها

دبي. اما المرحلة الرابعة فستقام في حديرات أبو ظبي والمرحلة الاخيرة في خورفكان. وستقام النهائيات في دبي “فستيفال سيتي”. ويتأهل الفريقان الفائزان لدى الرجال والسيدات إلى نهائيات بطولة العالم التي ستقام في مصر في ايلول المقبل.

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