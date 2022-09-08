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الحزب مضطـر إلى رعاية استمرار جبران باسيل وحمايته من السقوط

By admin


تعتقد جهــات مراقبة أن »حزب الله« مضطــر إلى رعاية استمرار جبران باسيل في الواجهة السياســية بعد انتهــاء ولاية الرئيس عون ودعمه وحمايته من السقوط.

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مصادر: الرئيس نجيب ميقاتي واهم

نداء الوطن

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