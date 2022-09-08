الحزب مضطـر إلى رعاية استمرار جبران باسيل وحمايته من السقوط

تعتقد جهــات مراقبة أن »حزب الله« مضطــر إلى رعاية استمرار جبران باسيل في الواجهة السياســية بعد انتهــاء ولاية الرئيس عون ودعمه وحمايته من السقوط.

نداء الوطن