Homeالحزب مضطـر إلى رعاية استمرار جبران باسيل وحمايته من السقوطأسرار الحزب مضطـر إلى رعاية استمرار جبران باسيل وحمايته من السقوط By admin 09/08/2022 شارك تعتقد جهــات مراقبة أن »حزب الله« مضطــر إلى رعاية استمرار جبران باسيل في الواجهة السياســية بعد انتهــاء ولاية الرئيس عون ودعمه وحمايته من السقوط. مواضيع متعلقة طرد زياد أسود ستؤدي إلى تسريع عمليات الخروج مــن التيار… 09/08/2022 مصادر: الرئيس نجيب ميقاتي واهم 09/07/2022 نداء الوطن مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسراراستمرارالحزبالسقوطباسيلجبرانرعايةعاجلمضطـروحمايته شارك
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