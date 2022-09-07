Homeمصادر: الرئيس نجيب ميقاتي واهمأسرار مصادر: الرئيس نجيب ميقاتي واهم By admin 09/08/2022 شارك قالت مصادر متابعة إنه إذا كان الرئيس نجيب ميقاتي يراهن على أن تبقى الحكومة خاضعة له في حال الفراغ الرئاسي وأن الوزراء سيلبون دعواته لعقد جلسات حكومية موسعة أو ضيقة فهو واهم. مواضيع متعلقة الحزب مضطـر إلى رعاية استمرار جبران باسيل وحمايته من السقوط 09/08/2022 سيناريو عوني معد سلفا لما بعد بعبدا 09/08/2022 نداء الوطن مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالرئيسعاجللبنانمصادرميقاتينجيبواهم شارك
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