Homeاستئجار منازل في مناطق جبلية على خلفية حديث عن حرب مع إسرائيلأسرار استئجار منازل في مناطق جبلية على خلفية حديث عن حرب مع إسرائيل By admin 09/08/2022 شارك تكاثرت في الأيام الماضية عملية استئجار المنازل في مناطق جبلية من قبل مواطنين مقيمين في منطقة تشكّل بيئة حاضنة لحزب “ممانع”، على خلفية تنامي الحديث عن حرب مع إسرائيل. مواضيع متعلقة الحزب مضطـر إلى رعاية استمرار جبران باسيل وحمايته من السقوط 09/08/2022 سيناريو عوني معد سلفا لما بعد بعبدا 09/08/2022 النهار مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارإسرائيلاستئجارجبليةحديثحربخلفيةعاجللبنانمنازلمناطق شارك
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