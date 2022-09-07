استئجار منازل في مناطق جبلية على خلفية حديث عن حرب مع إسرائيل

استئجار منازل في مناطق جبلية على خلفية حديث عن حرب مع إسرائيل

تكاثرت في الأيام الماضية عملية استئجار المنازل في مناطق جبلية من قبل مواطنين مقيمين في منطقة تشكّل بيئة حاضنة لحزب “ممانع”، على خلفية تنامي الحديث عن حرب مع إسرائيل.

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