تزايد الطلب على الدولار وبلبلة في تعاملات “صيرفة”

أحدثت التطورات المتعلقة بتزايد الطلب على الدولار بلبلة في تعاملات “صيرفة”،فبعد تقاضي الأموال المودعة، تبلغ اصحاب العلاقة أن المسألة ليست محسومة، وهي قيد الدرس خلافاً للأصول!

البرلء