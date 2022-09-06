Homeتزايد الطلب على الدولار وبلبلة في تعاملات “صيرفة”أسرار تزايد الطلب على الدولار وبلبلة في تعاملات “صيرفة” By admin 09/07/2022 شارك أحدثت التطورات المتعلقة بتزايد الطلب على الدولار بلبلة في تعاملات “صيرفة”،فبعد تقاضي الأموال المودعة، تبلغ اصحاب العلاقة أن المسألة ليست محسومة، وهي قيد الدرس خلافاً للأصول! مواضيع متعلقة بالصور: مصر تكشف تفاصيل إنقاذ قارب هجرة غادر لبنان صارع… 09/07/2022 اليكم ما حدث عند الحدود الجنوبية منذ قليل 09/06/2022 البرلء مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالدولارالطلبتزايدتعاملاتصيرفةلبنانوبلبلة شارك
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