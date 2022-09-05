Homeتحرك مضاد مقابل التحرك لانتقال الرئيس عون من بعبدا الى الرابية؟أسرار تحرك مضاد مقابل التحرك لانتقال الرئيس عون من بعبدا الى الرابية؟ By admin 09/06/2022 شارك لم يسقط من حسابات جهات سياسية معارضة للعهد اعداد تحرك مضاد في مقابل التحرك المواكب لانتقال الرئيس ميشال عون من بعبدا الى الرابية. مواضيع متعلقة عائلات وعشائر مقنة وبعلبك الهرمل: للضرب بيد من حديد أوكار… 09/06/2022 الراعي في افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية: أصررنا ان يكون… 09/06/2022 نداء الوطن مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالتحركالرئيسالرابية؟بعبداتحركعاجلعونلانتقاللبنانمضادمقابل شارك
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