Homeتوقيف مسؤول في تيّار.. ووساطات لإطلاق سراحهأسرار توقيف مسؤول في تيّار.. ووساطات لإطلاق سراحه By admin 09/06/2022 شارك جرت وساطات لإطلاق مسؤول في تيار سياسي كبير بعدما أوقف في المطار وفي حوزته آلة قيل انها تستعمل في فرم انواع من المخدرات علمًا أن ضجة كانت أثيرت حول تعاطي نجله حشيشة الكيف قبل مدة. كما ورد في النهار. مواضيع متعلقة عائلات وعشائر مقنة وبعلبك الهرمل: للضرب بيد من حديد أوكار… 09/06/2022 الراعي في افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية: أصررنا ان يكون… 09/06/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارتوقيفتيّار..سراحهعاجللإطلاقلبنانمسؤولووساطات شارك
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