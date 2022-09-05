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أسرار

توقيف مسؤول في تيّار.. ووساطات لإطلاق سراحه

By admin


جرت وساطات لإطلاق مسؤول في تيار سياسي كبير بعدما أوقف في المطار وفي حوزته آلة قيل انها تستعمل في فرم انواع من المخدرات علمًا أن ضجة كانت أثيرت حول تعاطي نجله حشيشة الكيف قبل مدة. كما ورد في النهار.

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