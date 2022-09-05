أحزاب حجبت مساعداتها عن الذين لم يصوّتوا لها في الإنتخابات

أحزاب حجبت مساعداتها عن الذين لم يصوّتوا لها في الإنتخابات

تراجعت معظم الأحزاب والتيارات السياسية في تقديماتها الإجتماعية ومساعداتها لمناصريها، وبعضهم يطالب بحجبها عن الذين لم يصوّتوا لهم في الإنتخابات النيابية الأخيرة.

النهار