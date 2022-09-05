Homeأحزاب حجبت مساعداتها عن الذين لم يصوّتوا لها في الإنتخاباتأسرار أحزاب حجبت مساعداتها عن الذين لم يصوّتوا لها في الإنتخابات By admin 09/06/2022 شارك تراجعت معظم الأحزاب والتيارات السياسية في تقديماتها الإجتماعية ومساعداتها لمناصريها، وبعضهم يطالب بحجبها عن الذين لم يصوّتوا لهم في الإنتخابات النيابية الأخيرة. مواضيع متعلقة عائلات وعشائر مقنة وبعلبك الهرمل: للضرب بيد من حديد أوكار… 09/06/2022 الراعي في افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية: أصررنا ان يكون… 09/06/2022 النهار مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أحزابأسرارالإنتخاباتالذينحجبتعاجللبنانلهامساعداتهايصوّتوا شارك
Comments are closed.