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تخوّف من «حرب بحرية» تمتد من المحيط الهادئ إلى البحرين المتوسط والأحمر

By admin


يتخوف خبراء من «حرب بحرية» تمتد من المحيط الهادئ إلى البحرين المتوسط والأحمر، على خلفية الصراع على الطاقة، مع حلول الشتاء المقبل.

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