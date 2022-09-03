تخوّف من «حرب بحرية» تمتد من المحيط الهادئ إلى البحرين المتوسط والأحمر

تخوّف من «حرب بحرية» تمتد من المحيط الهادئ إلى البحرين المتوسط والأحمر

يتخوف خبراء من «حرب بحرية» تمتد من المحيط الهادئ إلى البحرين المتوسط والأحمر، على خلفية الصراع على الطاقة، مع حلول الشتاء المقبل.

اللواء