Homeتسويق شخصية إقتصادية من شمال لبنان للرئاسة الأولىأسرار تسويق شخصية إقتصادية من شمال لبنان للرئاسة الأولى By admin 09/02/2022 شارك طرح اسم شخصية إقتصادية من شمال لبنان، وهي نافذة في البنك الدولي، للتفاهم حول إمكان تسويقها للرئاسة الأولى. مواضيع متعلقة بعد اعلانه أن الثنائي الشيعي غدر به.. الفرزلي يتصدر الصفوف… 09/02/2022 برّي قطع الطريق لتمرير ترشيح جبران باسيل في خطوة تخدم سليمان… 09/02/2022 اللواء مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارإقتصاديةالأولىتسويقشخصيةشماللبنانللرئاسة شارك
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