Homeوزير سابق قدّم هبة مالية لتغطية رواتب موظفي مستشفى حكومي في منطقتهأسرار وزير سابق قدّم هبة مالية لتغطية رواتب موظفي مستشفى حكومي في منطقته By admin 09/02/2022 شارك ارشيفية عُلم أن وزيراً سابقاً قدّم هبة مالية لتغطية رواتب موظفي مستشفى حكومي في منطقته في أحد أقضية الجنوب، ما أدى الى استمرار العمل والحؤول دون اقفاله. مواضيع متعلقة بعد اعلانه أن الثنائي الشيعي غدر به.. الفرزلي يتصدر الصفوف… 09/02/2022 برّي قطع الطريق لتمرير ترشيح جبران باسيل في خطوة تخدم سليمان… 09/02/2022 النهار مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارحكوميرواتبسابققدملتغطيةماليةمستشفىمنطقتهموظفيهبةوزير شارك
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