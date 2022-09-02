وزير سابق قدّم هبة مالية لتغطية رواتب موظفي مستشفى حكومي في منطقته

ارشيفية

عُلم أن وزيراً سابقاً قدّم هبة مالية لتغطية رواتب موظفي مستشفى حكومي في منطقته في أحد أقضية الجنوب، ما أدى الى استمرار العمل والحؤول دون اقفاله.

النهار