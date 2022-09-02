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أسرار

وزير سابق قدّم هبة مالية لتغطية رواتب موظفي مستشفى حكومي في منطقته

By admin
ارشيفية

عُلم أن وزيراً سابقاً قدّم هبة مالية لتغطية رواتب موظفي مستشفى حكومي في منطقته في أحد أقضية الجنوب، ما أدى الى استمرار العمل والحؤول دون اقفاله.

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