وزير مسؤول عن ملفات معيشية يومية يعالج الامور بالكلام لا بالأفعال

وزير مسؤول عن ملفات معيشية يومية يعالج الامور بالكلام لا بالأفعال

وزير مسؤول عن ملفات معيشية يومية يتصرف وكأنه طرف ثالث في القضايا التي تطال يوميات الناس وينصرف لتشكيل لجان وإصدار تعاميم، وكأن العلاج يكمن في الكلام لا بالأفعال، كما ذكرت الانباء.