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أسرار

المرجعيات الدينية المسيحية غير راضية عن اداء الاحزاب “المسماة مسيحية”

By admin


بدا واضحا في الفترة الاخيرة ان كل المرجعيات الدينية المسيحية غير راضية عن اداء الاحزاب “المسماة مسيحية” وفق وصف احد المطارنة، كما ذكرت النهار

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