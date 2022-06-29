Homeالمرجعيات الدينية المسيحية غير راضية عن اداء الاحزاب “المسماة مسيحية”أسرار المرجعيات الدينية المسيحية غير راضية عن اداء الاحزاب “المسماة مسيحية” By admin 06/29/2022 شارك بدا واضحا في الفترة الاخيرة ان كل المرجعيات الدينية المسيحية غير راضية عن اداء الاحزاب “المسماة مسيحية” وفق وصف احد المطارنة، كما ذكرت النهار مواضيع متعلقة سبب جديد غير متوقع لغلاء بعض السلع 06/29/2022 غياب وليم طوق عن الإستشارات مع نواب “التكتل الوطني… 06/29/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. “المسماةأسراراداءالاحزابالدينيةالمرجعياتالمسيحيةراضيةعاجلغيرلبنانمسيحية شارك
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