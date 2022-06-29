بدا واضحا في الفترة الاخيرة ان كل المرجعيات الدينية المسيحية غير راضية عن اداء الاحزاب “المسماة مسيحية” وفق وصف احد المطارنة، كما ذكرت النهار

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